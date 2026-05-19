LÂM ĐỒNG:

Sạt lở đèo Gia Bắc chia cắt giao thông quốc lộ 28

Thái Lâm

TPO - Sau nhiều giờ mưa lớn, một khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng), lấp kín mặt đường. Sự cố khiến hàng loạt phương tiện mắc kẹt.

Ngày 19/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) cho biết địa phương đang phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở trên đèo Gia Bắc (quốc lộ 28) nhằm sớm thông tuyến trở lại.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, do mưa lớn kéo dài kết hợp khu vực đang thi công công trình xử lý sạt lở, tại Km51+900 quốc lộ 28 bất ngờ xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Khối lượng lớn bùn đất tràn xuống, lấp kín mặt đường, khiến giao thông qua đèo Gia Bắc bị chia cắt, nhiều phương tiện không thể lưu thông.

img-4001.jpg
Bùn đất tràn xuống, lấp kín mặt đường.

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện không di chuyển qua khu vực đèo Gia Bắc để đảm bảo an toàn.

Hiện các đơn vị chức năng đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương dọn dẹp đất đá, xử lý điểm sạt lở để sớm khôi phục giao thông trên tuyến quốc lộ 28.

Trước đó, ngày 12/5, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 5,48ha rừng nhằm triển khai công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở quốc lộ 28, đoạn từ Km43+500 đến Km60+000 qua xã Sơn Điền.

Diện tích chuyển đổi chủ yếu là rừng tự nhiên hỗn giao gỗ và tre nứa, phục vụ thi công các hạng mục xử lý taluy, gia cố mái dốc, đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Gia Bắc.

img-4010.jpg
Lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục sạt lở.

Như Tiền Phong đưa tin, cuối năm 2025, nhiều vị trí trên quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn kéo dài, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai và triển khai công trình xử lý.

Hiện cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực đèo Gia Bắc trong thời điểm mưa lớn kéo dài do nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở.

img-4009-1146.jpg
Nhiều phương tiện không thể lưu thông qua đèo do sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, từ tối 18/5 đến ngày 19/5, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

