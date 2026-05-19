Phát hiện cơ sở thẩm mỹ chui sử dụng người 'tay ngang' tiêm filler, cắt mí ở TPHCM

TPO - Dù không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ sở Thẩm mỹ Bee Hin tại xã Phú Giáo, TPHCM vẫn quảng cáo và trực tiếp thực hiện nhiều dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như tiêm filler, cắt mí, tạo má lúm đồng tiền.

Ngày 19/5, Công an xã Phú Giáo, TPHCM cho biết đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý chủ hộ kinh doanh Thẩm mỹ Bee Hin (địa chỉ ấp 7, xã Phú Giáo) do có dấu hiệu hoạt động thẩm mỹ xâm lấn trái phép, không đảm bảo điều kiện hành nghề theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại Hộ kinh doanh Thẩm mỹ Bee Hin. Ảnh C.A

Theo Công an xã Phú Giáo, ngày 17/5, đơn vị phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế xã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở Thẩm mỹ Bee Hin do bà Nguyễn Thị Đ. làm chủ theo kế hoạch kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề y, dược, thẩm mỹ năm 2026.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhưng không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở bố trí phòng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động xâm lấn cơ thể như dao mổ, bơm kim tiêm, thuốc gây tê dạng tiêm, filler, thuốc sát trùng và nhiều thiết bị y tế khác.

Ngoài ra, cơ sở còn lập Fanpage và tài khoản Facebook để quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như tiêm filler, cắt mí, nhấn mí, cắt môi, tạo má lúm đồng tiền... Đây là các kỹ thuật chuyên môn chỉ được phép thực hiện bởi bác sĩ có chuyên khoa phù hợp tại cơ sở đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Đ. thừa nhận trực tiếp thực hiện các dịch vụ trên dù không có bác sĩ chuyên môn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai biến, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng khách hàng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn ghi nhận cơ sở phát sinh rác thải y tế nguy hại như kim tiêm sắc nhọn, bông băng dính máu nhưng không được thu gom, xử lý đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Hiện Công an xã Phú Giáo kêu gọi những người từng thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn tại Thẩm mỹ Bee Hin đến trình báo để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc.

Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở thẩm mỹ, spa hoạt động không phép, vượt phạm vi chuyên môn hoặc cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trái phép nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người dân.