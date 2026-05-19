Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện cơ sở thẩm mỹ chui sử dụng người 'tay ngang' tiêm filler, cắt mí ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Dù không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ sở Thẩm mỹ Bee Hin tại xã Phú Giáo, TPHCM vẫn quảng cáo và trực tiếp thực hiện nhiều dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như tiêm filler, cắt mí, tạo má lúm đồng tiền.

Ngày 19/5, Công an xã Phú Giáo, TPHCM cho biết đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý chủ hộ kinh doanh Thẩm mỹ Bee Hin (địa chỉ ấp 7, xã Phú Giáo) do có dấu hiệu hoạt động thẩm mỹ xâm lấn trái phép, không đảm bảo điều kiện hành nghề theo quy định.

702637193-1298103672514820-4054483480800712385-n.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại Hộ kinh doanh Thẩm mỹ Bee Hin. Ảnh C.A

Theo Công an xã Phú Giáo, ngày 17/5, đơn vị phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế xã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở Thẩm mỹ Bee Hin do bà Nguyễn Thị Đ. làm chủ theo kế hoạch kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề y, dược, thẩm mỹ năm 2026.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhưng không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở bố trí phòng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động xâm lấn cơ thể như dao mổ, bơm kim tiêm, thuốc gây tê dạng tiêm, filler, thuốc sát trùng và nhiều thiết bị y tế khác.

703891778-1298103749181479-2985415170190921981-n.jpg
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở bố trí phòng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động xâm lấn cơ thể...

Ngoài ra, cơ sở còn lập Fanpage và tài khoản Facebook để quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như tiêm filler, cắt mí, nhấn mí, cắt môi, tạo má lúm đồng tiền... Đây là các kỹ thuật chuyên môn chỉ được phép thực hiện bởi bác sĩ có chuyên khoa phù hợp tại cơ sở đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Đ. thừa nhận trực tiếp thực hiện các dịch vụ trên dù không có bác sĩ chuyên môn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai biến, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng khách hàng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn ghi nhận cơ sở phát sinh rác thải y tế nguy hại như kim tiêm sắc nhọn, bông băng dính máu nhưng không được thu gom, xử lý đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Hiện Công an xã Phú Giáo kêu gọi những người từng thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn tại Thẩm mỹ Bee Hin đến trình báo để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc.

Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở thẩm mỹ, spa hoạt động không phép, vượt phạm vi chuyên môn hoặc cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trái phép nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người dân.

Nguyễn Dũng
#thẩm mỹ chui #tiêm filler #cắt mí #TPHCM #dịch vụ trái phép #y tế #cơ sở Thẩm mỹ Bee Hin #cắt mí ở TPHCM #Công an #điều tra cơ sở thẩm mỹ chui

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe