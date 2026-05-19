Cẩn trọng trước dịch bệnh mùa hè

Mùa hè – khi trẻ được nghỉ học, hoạt động vui chơi ngoài trời nhiều hơn – cũng là thời điểm các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em gia tăng. BS.CK1 Lưu Quế Chi – Trưởng phòng Quản lý chất lượng khối Nhi thuộc Hệ Thống Nhi Đồng 315 hướng dẫn gia đình và các bé chuẩn bị “áo giáp” chào đón một mùa hè an toàn.

Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều là “điều kiện lý tưởng” cho vi khuẩn, virus phát triển. Trẻ em thường mắc các bệnh như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Viêm đường hô hấp (viêm họng, viêm phế quản), Tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, Viêm não, viêm màng não. BS.CK1 Lưu Quế Chi – Trưởng phòng Quản lý chất lượng khối Nhi thuộc Hệ Thống Nhi Đồng 315 nhận định: Trẻ em là nhóm đối tượng ưu tiên hàng đầu phải được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Vì hệ miễn dịch của trẻ còn yếu, dễ bị tấn công và những lợi ích rõ ràng từ việc tiêm chủng: Giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nặng, giảm biến chứng nếu mắc. Tiết kiệm tối đa chi phí chăm sóc y tế do các bệnh phòng ngừa được.

BS.CK1 Lưu Quế Chi – Trưởng phòng Quản lý chất lượng khối Nhi thuộc Hệ Thống Nhi Đồng 315

BS.CK1 Lưu Quế Chi kết luận: Nói đơn giản, tiêm chủng đầy đủ giống như “mặc áo giáp” cho trẻ trước khi bước vào mùa dịch.

Trong lúc đang có dịch sốt xuất huyết, có nên cho bé chích ngừa không hay đợi qua dịch rồi chích?

BS.CK1 Lưu Quế Chi: Không chỉ riêng Vắc xin Sốt xuất huyết, mà với tất cả các loại vắc xin đều được khuyến cáo: Tiêm chủng theo lịch, không cần chờ hết dịch. Nếu trì hoãn tiêm do dịch bệnh, trẻ có thể cùng lúc đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh khác. Chỉ hoãn tiêm khi: Trẻ đang có vấn đề sức khỏe như sốt cao hoặc mắc bệnh cấp tính hoặc có chỉ định cụ thể từ bác sĩ.

Phụ huynh thấy trẻ cảm sốt, có nên tự cho bé uống giảm sốt luôn hay phải đi khám?

BS.CK1 Lưu Quế Chi: Hiện nay, hầu như tủ thuốc gia đình nào cũng có thuốc hạ sốt nhưng không phải phụ huynh nào cũng biết cách dùng cho an toàn, hiệu quả. Phụ huynh có thể cho trẻ dùng thuốc hạ sốt tại nhà để giảm bớt sự khó chịu do sốt. Và việc sử dụng thuốc tại nhà nên tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bên cạnh việc dùng thuốc, phụ huynh nên kết hợp thêm các biện pháp hạ sốt khác như: Lau mát, uống nhiều nước, mặc quần áo rộng, thoải mái…

BS.CK1 Lưu Quế Chi – Trưởng phòng Quản lý chất lượng khối Nhi thuộc Hệ Thống Nhi Đồng 315

Paracetamol là thuốc hạ sốt phổ biến và được ưu tiên sử dụng cho trẻ em vì tương đối an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, phụ huynh cần lưu ý: Dùng đúng liều theo cân nặng, không tự ý phối hợp nhiều loại thuốc, không lạm dụng thuốc liên tục. Quan trọng hơn hết, sốt chỉ là triệu chứng, không phải bệnh. Phụ huynh nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa Nhi để được thăm khám và chẩn đoán đúng bệnh mà trẻ đang mắc phải.

Theo bác sĩ, thay vì quá lo lắng về dịch bệnh mùa hè, chúng ta chủ động làm gì?

BS.CK1 Lưu Quế Chi: Nhằm chủ động phòng chống bệnh tật và dịch bệnh có thường xuyên xuất hiện trong mùa hè, phụ huynh đảm bảo tiêm chủng đầy đủ cho bé; Giữ vệ sinh ăn uống, môi trường sống; Theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của trẻ; Khi trẻ có dấu hiệu bệnh, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế – đó luôn là lựa chọn an toàn nhất.

Hiện nay, Hệ thống Y tế Nhi Đồng 315 và Tiêm chủng 315 tự hào cung cấp danh mục vắc-xin đa dạng, giúp bảo vệ toàn diện sức khỏe cho trẻ em và cộng đồng.

Bộ Y Tế vừa cấp phép lưu hành vắc xin phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71, chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng. Vắc xin phòng bệnh Tay Chân Miệng sẽ sớm có mặt tại Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng 315 để góp phần bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em Việt Nam.

Hệ thống Y Tế 315:

Hotline: 0901.315.315

- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/

- Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/

- Hệ thống Y Tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/

- Hệ thống Y Tế Tiêm Chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/

- Hệ thống Y Tế Mắt 315 https://www.mat315.com/

- Hệ thống Y Tế Tim Mạch - Tiểu Đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/

-Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 https://www.tamlynhi315.com/