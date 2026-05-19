Thư cảm ơn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có Thư cảm ơn.

Báo Tiền Phong trân trọng đăng nội dung bức thư:

"Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội; sự phối hợp, tạo điều kiện của Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội; sự quan tâm của Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố đối với các hoạt động của Đại hội và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để các Đoàn đại biểu của địa phương về tham dự Đại hội.

Nội dung bức thư cảm ơn.



Trân trọng cảm ơn đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng các văn kiện và hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã quan tâm tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực tiếp tham gia phục vụ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị, đón tiếp và phục vụ tổ chức Đại hội chắc chắn không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông. Trong thời gian tới, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ và phối hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và mỗi cá nhân để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình hành động được Đại hội đề ra, góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam."