Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thư cảm ơn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

.

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có Thư cảm ơn.

Báo Tiền Phong trân trọng đăng nội dung bức thư:

"Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội; sự phối hợp, tạo điều kiện của Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội; sự quan tâm của Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố đối với các hoạt động của Đại hội và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để các Đoàn đại biểu của địa phương về tham dự Đại hội.

thucamon.jpg
Nội dung bức thư cảm ơn.

Trân trọng cảm ơn đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng các văn kiện và hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã quan tâm tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực tiếp tham gia phục vụ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị, đón tiếp và phục vụ tổ chức Đại hội chắc chắn không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông. Trong thời gian tới, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ và phối hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và mỗi cá nhân để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình hành động được Đại hội đề ra, góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam."

.
#Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI #Đại hội MTTQ Việt Nam #Thư cảm ơn của Đại hội MTTQ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe