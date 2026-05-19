Rộ tin Iran đồng ý chuyển uranium làm giàu cho Nga, có các điều kiện đi kèm

TPO - Bản đề xuất hòa bình sửa đổi mới nhất của Iran có nội dung cho phép chuyển kho dự trữ uranium làm giàu của nước này cho Nga thay vì Mỹ, với một số điều kiện đi kèm chưa được công bố.

Al Arabiya trích dẫn những chi tiết bị rò rỉ thu được từ kế hoạch 14 điểm mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh với Mỹ cho biết: "Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng chuyển giao uranium đã làm giàu cho Nga thay vì Mỹ với một số điều kiện nhất định". Tuy nhiên, những điều kiện này không được nêu rõ.

Nguồn tin cho biết Iran cũng đã đồng ý đóng băng chương trình hạt nhân dài hạn thay vì giải trừ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình, đồng thời nước này đang tìm kiếm những nhượng bộ về kinh tế thay vì bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Trong khi đó, kênh Al Hadath cho biết Iran muốn tách riêng vấn đề chương trình hạt nhân khỏi các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz.

Bản đề xuất cũng nhấn mạnh vai trò của Oman và Pakistan như các bên trung gian quan trọng trong bất kỳ diễn biến nào liên quan đến eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tehran yêu cầu mọi thỏa thuận tiềm năng với Mỹ phải có sự bảo đảm của cộng đồng quốc tế.

Trước đó, hãng tin Tasnim dẫn nguồn thạo tin cho biết Iran đã chuyển kế hoạch hòa bình 14 điểm sửa đổi cho Pakistan để làm trung gian trao đổi với phía Mỹ.

Nguồn tin cho hay Washington gần đây đã gửi dự thảo phản hồi đối với đề xuất 14 điểm trước đó của Iran. Sau khi điều chỉnh một số nội dung, Tehran tiếp tục gửi phiên bản mới nhất thông qua Pakistan.

Theo nguồn tin, dự thảo đề xuất mới của Iran tập trung vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh và các biện pháp xây dựng lòng tin với Mỹ.

Tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhiều lần đề xuất tiếp nhận lượng uranium đã làm giàu của Iran, trong trường hợp Tehran - Washington đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran và cần bên thứ ba đứng ra lưu trữ.

Ông Peskov nhấn mạnh, rằng đề xuất này từng được Tổng thống Vladimir Putin nêu ra trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ và các quốc gia Trung Đông, song đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức từ các bên liên quan.

Hồi đầu tháng 3, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nêu ra một số ý tưởng để chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, trong đó có đề xuất về việc chuyển uranium của Iran sang Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng được cho là đã từ chối lời đề nghị này.