Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Rộ tin Iran đồng ý chuyển uranium làm giàu cho Nga, có các điều kiện đi kèm

Quỳnh Như

TPO - Bản đề xuất hòa bình sửa đổi mới nhất của Iran có nội dung cho phép chuyển kho dự trữ uranium làm giàu của nước này cho Nga thay vì Mỹ, với một số điều kiện đi kèm chưa được công bố.

Al Arabiya trích dẫn những chi tiết bị rò rỉ thu được từ kế hoạch 14 điểm mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh với Mỹ cho biết: "Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng chuyển giao uranium đã làm giàu cho Nga thay vì Mỹ với một số điều kiện nhất định". Tuy nhiên, những điều kiện này không được nêu rõ.

Nguồn tin cho biết Iran cũng đã đồng ý đóng băng chương trình hạt nhân dài hạn thay vì giải trừ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình, đồng thời nước này đang tìm kiếm những nhượng bộ về kinh tế thay vì bồi thường thiệt hại chiến tranh.

hn.jpg

Trong khi đó, kênh Al Hadath cho biết Iran muốn tách riêng vấn đề chương trình hạt nhân khỏi các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz.

Bản đề xuất cũng nhấn mạnh vai trò của Oman và Pakistan như các bên trung gian quan trọng trong bất kỳ diễn biến nào liên quan đến eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tehran yêu cầu mọi thỏa thuận tiềm năng với Mỹ phải có sự bảo đảm của cộng đồng quốc tế.

Trước đó, hãng tin Tasnim dẫn nguồn thạo tin cho biết Iran đã chuyển kế hoạch hòa bình 14 điểm sửa đổi cho Pakistan để làm trung gian trao đổi với phía Mỹ.

Nguồn tin cho hay Washington gần đây đã gửi dự thảo phản hồi đối với đề xuất 14 điểm trước đó của Iran. Sau khi điều chỉnh một số nội dung, Tehran tiếp tục gửi phiên bản mới nhất thông qua Pakistan.

Theo nguồn tin, dự thảo đề xuất mới của Iran tập trung vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh và các biện pháp xây dựng lòng tin với Mỹ.

Tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhiều lần đề xuất tiếp nhận lượng uranium đã làm giàu của Iran, trong trường hợp Tehran - Washington đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran và cần bên thứ ba đứng ra lưu trữ.

Ông Peskov nhấn mạnh, rằng đề xuất này từng được Tổng thống Vladimir Putin nêu ra trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ và các quốc gia Trung Đông, song đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức từ các bên liên quan.

Hồi đầu tháng 3, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nêu ra một số ý tưởng để chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, trong đó có đề xuất về việc chuyển uranium của Iran sang Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng được cho là đã từ chối lời đề nghị này.

Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần yêu cầu Tehran phải giao nộp kho uranium làm giàu ở mức 60%, mà ông gọi là "bụi hạt nhân". Theo giới chuyên gia, uranium làm giàu ở mức 60% chỉ còn cách ngưỡng 90% mức có thể sử dụng cho vũ khí hạt nhân một bước kỹ thuật tương đối ngắn.

Đặc phái viên Steve Witkoff từng tuyên bố lượng uranium làm giàu 60% mà Iran đang sở hữu có thể đủ để chế tạo 11 đầu đạn hạt nhân nếu tiếp tục được làm giàu lên cấp độ vũ khí.

Nhiều nguồn tin cho rằng phần lớn số vật liệu này đang nằm sâu dưới các cơ sở hạt nhân bị hư hại nặng sau các cuộc không kích của Mỹ.

Quỳnh Như
Tass
#Iran #Uranium #Nga #Hòa bình #Eo biển Hormuz #Đàm phán #bụi hạt nhân #chương trình hạt nhân #Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe