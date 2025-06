Phá đường dây sản xuất, mua bán dầu nhớt giả quy mô lớn ở TPHCM

TPO - Pha trộn dầu nhớt không rõ nguồn gốc và một phần nhớt chính hãng, nhóm của Khánh sang chiết vào chai, can, thùng giấy có sẵn tem nhãn của các thương hiệu nổi tiếng. Sau đó, Khánh cùng đồng bọn phân phối ra thị trường thông qua sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và thu lợi hàng tỷ đồng.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khánh (SN 1993, quê Quảng Ngãi) và 4 bị can khác về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Đây là các đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán dầu nhớt giả quy mô lớn do Khánh cầm đầu.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM xác định Khánh thuê nhà trọ ở phường Tân Thới Nhất (quận 12) làm nơi sản xuất dầu nhớt giả với sự tham gia của Nguyễn Quốc Bảo (SN 1980) và Trương Văn Long (SN 1995).

Thủ đoạn của nhóm này là mua dầu nhớt không rõ nguồn gốc và một phần nhớt chính hãng từ các thương hiệu nhỏ. Sau đó, các đối tượng pha trộn theo tỷ lệ 7:3 rồi sang chiết vào các vỏ chai, can, thùng giấy có sẵn tem nhãn của các thương hiệu nổi tiếng như: Castrol, Motul, Honda, Yamaha. Sau khi sang chiết, các chai dầu nhớt này được đóng gói giống như hàng chính hãng và phân phối ra thị trường.

Toàn bộ sản phẩm giả được tiêu thụ thông qua Nguyễn Thành Tân (SN 1991, chủ cửa hàng tại quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1995, em gái Tân), người trực tiếp quản lý các gian hàng online trên các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada.

Sau thời gian theo dõi, lúc 14h15 ngày 4/6, tổ công tác thuộc PC03 phối hợp với Công an phường Tân Thới Nhất bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi sản xuất, vận chuyển dầu nhớt giả trước căn nhà trên đường Lê Thị Ánh, quận 12.

Khám xét khẩn cấp địa điểm sản xuất gần đó, lực lượng chức năng thu giữ 1.987 chai và can nhớt giả được đựng trong 73 thùng carton mang các nhãn hiệu Castrol, Motul, Honda, Yamaha, cùng nhiều tem nhãn, máy móc, vật tư và sổ sách liên quan đến hoạt động sản xuất hàng giả.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét kho hàng trên đường Nơ Trang Long (phường 12, quận Bình Thạnh) và phát hiện, thu giữ hơn 3.000 chai nhớt giả cùng nhiều tài liệu, sổ sách, hóa đơn thể hiện hoạt động tiêu thụ hàng giả.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, khai rõ quá trình hình thành, vận hành đường dây sản xuất, tiêu thụ nhớt giả tinh vi, có tổ chức kéo dài hơn một năm.

Cụ thể, từ tháng 2/2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 220.000 sản phẩm nhớt giả mạo các thương hiệu nêu trên thông qua nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng công nghệ. Đường dây này đã tiêu thụ trót lọt sản phẩm giả trên khắp các tỉnh, thành, thu về khoản lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan công an nhận định đây là một vụ án có quy mô lớn, phương thức thủ đoạn chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của các nhãn hàng chính hãng.

Vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.