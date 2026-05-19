Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội hỗ trợ tạm cư tối đa 15 triệu đồng/tháng mỗi hộ dân

Trần Hoàng

TPO - Lãnh đạo Hà Nội cho biết, trong thời gian chờ chỉnh trang hoặc xây dựng nhà tái định cư, người dân sẽ được hỗ trợ tạm cư. Theo đó, người độc thân được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; hộ gia đình được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người/tháng, tối đa 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Ngày 19/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã thông tin tới báo chí về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo ông Dũng, hiện nay Hà Nội đang thực hiện một bước đi quan trọng trong công tác quản lý đô thị là tích hợp tất cả các loại hình quy hoạch trước đây (quy hoạch chung, quy hoạch kinh tế - xã hội) vào một quy hoạch duy nhất. Thẩm quyền ký quyết định này đã được giao cho Chủ tịch UBND TP.

tp-ji-20260501130638-0258-tp.jpg
Công tác GPMB phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo

Để người dân có thể trực tiếp "cảm thụ" và hình dung rõ nét về diện mạo tương lai của Thủ đô, Thành phố đang triển khai các nội dung công bố phương án bao gồm hệ thống bản vẽ chi tiết.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng sa bàn và mô hình 4D để phục vụ công tác nghiên cứu cơ bản và công bố rộng rãi. Dự kiến, các nội dung quy hoạch này sẽ chính thức được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào cuối tháng 6/2026.

Một trong những vấn đề "nóng" và khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng đã có những lời giải mới. Hà Nội hiện là địa phương duy nhất có tới 26 cơ chế đặc thù xuất phát từ thực tế giải quyết các tồn tại về đất đai qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Lãnh đạo thành phố thông tin, thay vì chỉ chuẩn bị quỹ nhà tái định cư như trước, Thành phố đang hướng tới mô hình đô thị đa mục tiêu và các cơ chế hỗ trợ linh hoạt. Trong thời gian chờ chỉnh trang hoặc xây dựng nhà tái định cư, người dân sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tài chính cao.

Cụ thể, người độc thân được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; Hộ gia đình đông người được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/nhân khẩu, mức tối đa lên tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Ông Dũng khẳng định, mức hỗ trợ 15 triệu đồng hiện nay hoàn toàn đủ để người dân thuê được một căn hộ chung cư tốt ngay trong khu vực nội thành. Chính sách này của Hà Nội đã tiệm cận và sát với giá thị trường, thậm chí được đánh giá là cao hơn so với mặt bằng chung của nhiều tỉnh thành khác.

Trần Hoàng
#Chính sách hỗ trợ GPMB Hà Nội #Quản lý quy hoạch đô thị #Đổi mới cơ chế đền bù đất đai #Tái định cư và tạm cư #Phát triển hạ tầng và quy hoạch 4D #Hỗ trợ tái định cư #giải phóng mặt bằng #Trương Việt Dũng #quy hoạch #giải phóng mặt bằng #tái định cư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe