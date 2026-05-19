Ô tô con biến dạng sau va chạm với xe tải trên cao tốc

Thanh Hà

TPO - Trưa 19/5, ô tô con di chuyển trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long thì bất ngờ đâm vào đuôi xe tải đang dừng đỗ do gặp sự cố. Vụ việc khiến ô tô con bị biến dạng, một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 19/5, tại tuyến cao tốc Móng Cái - Hạ Long (phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh).

Vào thời điểm trên, ô tô con BKS 14A-834.XX do anh N.T.A (SN 1999, trú tại Quảng Ninh) điều khiển, trên xe có anh D.T.K (SN 2005, ngồi ghế phụ) lưu thông theo hướng Hạ Long đi Móng Cái.

Khi đến Km 164+700 (đoạn qua phường Mông Dương), xe bất ngờ va chạm với ô tô tải mang BKS 15K-452.XX do anh P.V.N (SN 1993, trú tại Hải Phòng) điều khiển, đang đỗ trong làn khẩn cấp do bị nổ lốp.

Vụ tai nạn khiến ô tô con biến dạng, anh D.T.K bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã cử cán bộ đến hiện trường phân luồng giao thông và giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

