Trung ương Đoàn tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TPO - Tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, học tập và làm theo Bác bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm trong công việc hằng ngày, từ thái độ phục vụ Nhân dân, phục vụ thanh niên, từ sự chân thành với đồng chí, đồng nghiệp, từ khát vọng cống hiến và quyết tâm làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Ngày 19/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 và trao giải Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Phi Long – Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Nhận việc khó, dấn thân và sự tận tuỵ

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần vững chắc và là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh thời cơ là không ít khó khăn, thách thức mới đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác thanh niên. Điều này càng đòi hỏi việc học tập và làm theo Bác phải thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực tinh thần, phương châm hành động và ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng uỷ T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai nghiêm túc hiệu quả quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn Đảng bộ T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn cả nước đang quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và sắp tới là Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống, việc học và làm theo Bác càng phải được thể hiện bằng tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, trách nhiệm nêu gương và hiệu quả công việc cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Việc học và làm theo Bác phải thực sự trở thành động lực tự thân trong mỗi cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân và chất lượng thực hiện nhiệm vụ; lấy sự chuyển biến thực chất trong công tác, sự hài lòng của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân làm thước đo cho kết quả học tập và làm theo Bác”, anh Bùi Quang Huy.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo Bác theo hướng thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm tinh thần “3 dễ - 3 rõ - 3 đo” (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đo được đầu vào, đo được kết quả, đo được tác động). Đổi mới hình thức học tập chuyên đề theo hướng sinh động, thiết thực; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, triển khai mô hình “nhật ký làm theo Bác” điện tử…

Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn đề nghị, mỗi ủy viên, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu gương về tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng và sự quyết liệt trong hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Gìn giữ và phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình chân thành, thẳng thắn, xây dựng, trên tinh thần đồng chí, thương yêu lẫn nhau để cùng tiến bộ.

Trong điều kiện hiện nay, học và làm theo Bác không chỉ ở lời nói hay hình thức, mà quan trọng hơn là thái độ trước việc khó, tinh thần dấn thân, sự tận tụy và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của tổ chức", anh Huy nhấn mạnh.

Tuyên dương 5 tập thể và 37 cá nhân tiêu biểu

Trong thời gian qua, các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ T.Ư Đoàn đã chuyển hoá việc học tập và làm theo lời Bác từ nhận thức thành tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng tham mưu, hiệu quả công việc và ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng tiếp tục được khẳng định, góp phần quan trọng xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh thiếu nhi Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long và Bí thư Đảng ủyT.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao khen thưởng 5 tập thể xuất sắc. Ảnh: Xuân Tùng

Trong số các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu được tuyên dương, Đảng bộ Báo Tiền Phong có Chi bộ Trị sự - Kinh doanh; cùng 7 cá nhân.

Tại hội nghị, Đảng ủy T.Ư Đoàn tuyên dương 5 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại Đảng bộ T.Ư Đoàn.

Đây là những điển hình tiêu biểu, từ những người âm thầm làm việc khó, việc phát sinh đến những cán bộ trẻ mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới.

Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao các tập thể, cá nhân được vinh danh không chỉ là kết quả đạt được, mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ và thái độ chủ động trước yêu cầu mới của công việc. Các điển hình được tuyên dương là minh chứng sinh động cho tinh thần học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm trong công việc và bằng sự tận tâm với tổ chức, với thanh niên.

Thường xuyên tự soi lại mình Anh Bùi Quang Huy nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ Đoàn, không chỉ là nhiệt huyết, mà còn là năng lực thích ứng, tư duy đổi mới, bản lĩnh dám chịu trách nhiệm và khả năng truyền cảm hứng cho thanh niên. Tôi mong rằng, sau Hội nghị hôm nay, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ T.Ư Đoàn sẽ thường xuyên tự soi lại mình, tự đặt câu hỏi: mình đã thực sự tận tâm với công việc chưa, đã thực sự nêu gương chưa, đã thực sự làm hết trách nhiệm với tổ chức và với thanh niên chưa. Khi mỗi người đều có ý thức tự giác như vậy, việc học và làm theo Bác mới thực sự trở thành nhu cầu tự thân, thành động lực đổi mới và phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, đã công bố kết quả và trao giải Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Anh Bùi Quang Huy trao giải Nhất Hội thi cho anh Phạm Duy Quang Huy - đảng viên Chi bộ Ban Công tác Thanh thiếu nhi. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Minh Triết trao giải Nhì Hội thi Giải Nhì thuộc về chị Trần Diệu Linh - đảng viên, Chi bộ Ban Công tác Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Thanh Tùng trao thưởng thí sinh đoạt giải Ba hội thi. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm trao giải cho các thí sinh đoạt giải Khuyến khích Hội thi.

