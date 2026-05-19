Tìm ra thủ lĩnh sinh viên và học sinh THPT sau các vòng thi hấp dẫn

TPO - Ở hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TPHCM”, giải Nhất thuộc về bạn Hà Đức Cường (Trường Đại học Luật TPHCM). Trong khi đó, hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông” đã tìm ra chủ nhân ngôi vị cao nhất là em Lương Nguyễn Hiền Trinh (Trường THPT Võ Thị Sáu).

Tối 17/5, vòng Chung kết và Lễ trao giải Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông” năm học 2025-2026 và Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TPHCM” lần thứ 8 - năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, khép lại hành trình tranh tài đầy bản lĩnh của các thí sinh xuất sắc đến từ các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố. Các hội thi do Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức, diễn ra qua các vòng thi, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên thành phố tham gia tranh tài.

7 bạn sinh viên tiêu biểu tranh tài vòng Chung kết hội thi Thủ lĩnh sinh viên. Ảnh: Ngô Tùng

Các bạn học sinh tranh tài ở Hội thi Đi tìm Thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông.

Tại buổi thi quyết định, Top 3 thí sinh xuất sắc nhất của mỗi hội thi đã tranh tài gay cấn qua các phần thi thể hiện kiến thức, tư duy phản biện, kỹ năng xử lý tình huống của người thủ lĩnh trẻ.

Các bạn trẻ thể hiện kỹ năng, tư duy phản biện nhạy bén qua các phần thi.

Các bạn học sinh, sinh viên cổ vũ sôi nổi tiếp sức các thí sinh thi tài.

Khép lại vòng thi Chung kết, Ban tổ chức đã trao những giải thưởng cao nhất cho các thí sinh xuất sắc.

Trong đó, ở hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TPHCM”, giải Nhất thuộc về bạn Hà Đức Cường (Trường Đại học Luật TPHCM). Giải Nhì và Ba được trao cho bạn Phạm Hoàng Tấn Lộc (Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM) và bạn Trần Thị Ngân Phúc (Học viện Hàng không Việt Nam).

Các giải Khuyến khích được trao cho các thí sinh: Lê Quang Thạch Anh (Học viện Cán bộ TPHCM), Nguyễn Thành Thái Bảo (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Trần Duy Tân (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) và Trần Công Thành (Trường Đại học Công nghiệp TPHCM).

Với hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông”, giải Nhất thuộc về em Lương Nguyễn Hiền Trinh (Trường THPT Võ Thị Sáu). Giải Nhì và Ba lần lượt được trao cho thí sinh Phạm Nguyễn Bảo Hân (Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) và Lê Hoàng Duy (Trường THPT Thủ Thiêm).

Các học sinh còn lại nhận giải Khuyến khích gồm: Nguyễn Ngọc Khải Vy (THPT Chuyên Hùng Vương), Lê Phan Bảo Phúc (THPT Huỳnh Văn Nghệ) và Trần Huỳnh Như (THPT Nguyễn Du).

Anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM, trao giải Nhất hai hội thi cho bạn Hà Đức Cường và Lương Nguyễn Hiền Trinh.

Lãnh đạo Hội Sinh viên thành phố trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc nhất hai hội thi. Ảnh: BTC

THPT Chuyên Lê Quý Đôn đăng quang Đường đến thành công 2026

Cuộc thi Đường đến thành công - UTC2 năm 2026 vừa kết thúc tối 16/5, tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TPHCM, với chiến thắng dành cho 5 thành viên đội Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa).

Đội Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (tỉnh Đắk Lắk) giành hạng Nhì chung cuộc. Trong khi đó, hai đội thi THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk) và THPT Chu Văn An (Khánh Hòa) được trao đồng hạng Ba.

Ban tổ chức trao chức vô địch với phần thưởng trị giá 35 triệu đồng cho đội thi THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: BTC

Là cuộc thi kiến thức dành cho các em học sinh trung học phổ thông, cuộc thi Đường đến thành công - UCT2 năm nay thu hút hơn 100 đội đến từ 96 trường THPT trên cả nước. Trong đó, nhiều đội đến từ trường THPT chuyên của các tỉnh, thành khu vực miền Nam.

Đường đến thành công - UTC2 năm 2026 không chỉ là một cuộc thi học thuật, mà còn là hành trình kết nối những học sinh có cùng niềm say mê tri thức đến từ nhiều địa phương. Cuộc thi diễn ra vòng loại, bán kết và chung kết liên tỉnh từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026. Từ vòng thi cấp tỉnh đến trận chung kết liên tỉnh, các đội thi đã mang đến hình ảnh đẹp về thế hệ học sinh tự tin, năng động, ham học hỏi và sẵn sàng vượt qua thử thách.

​