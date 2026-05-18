Giúp gen Z Đà Nẵng gỡ khó chọn nghề

TPO - Với sự đồng hành của các chuyên gia, gen Z Đà Nẵng cập nhật thêm các xu hướng nghề nghiệp hiện đại, hiểu rõ bản thân để xây dựng mục tiêu học tập và chuẩn bị kỹ năng cho tương lai.

Chiều 18/5, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình “Hướng nghiệp cho đội viên lớn – Chọn đúng nghề, vững tương lai” năm 2026 dành cho thanh thiếu niên trên địa bàn.

Các bạn trẻ được các chuyên gia chia sẻ về các xu hướng nghề nghiệp mới. Ảnh: Giang Thanh

Với sự tham gia của hơn 100 bạn trẻ đến từ các trường THCS trên địa bàn, chương trình là diễn đàn cập nhật các xu hướng hướng nghề nghiệp, đồng thời, định hướng cho học sinh phát triển phù hợp năng lực, kỹ năng với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn trẻ được lắng nghe chuyên gia chia sẻ chuyên đề “Chọn nghề phù hợp – Không chọn theo phong trào”, tập trung cung cấp thông tin về xu hướng nghề nghiệp tương lai, kỹ năng nhận diện năng lực bản thân và phương pháp lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Theo ThS. Nguyễn Khánh Mai (Trường CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng), có nhiều điều tác động đến việc chọn nghề của các bạn trẻ như: chọn nghề vì bạn bè chọn, chọn nghề “hot” theo xu hướng của xã hội, chọn nghề theo mong muốn của bố mẹ…

Talkshow “Học gì sau trung học cơ sở – Con đường nào cho bạn?”

“3 trụ cột để chọn đúng nghề đó là năng lực bản thân, sở thích cá nhân và nhu cầu xã hội, điều kiện gia đình. Các bạn trẻ cần tự khám phá bản thân để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, có thể gắn bó lâu dài và cống hiến cho xã hội”, ThS. Mai nói.

Bên cạnh đó, Talkshow “Học gì sau trung học cơ sở – Con đường nào cho bạn?” tạo không gian để các em trao đổi cởi mở với chuyên gia, khách mời, gợi mở các định hướng học tập sau trung học cơ sở, ưu thế của từng mô hình đào tạo cũng như giải đáp những băn khoăn trong quá trình lựa chọn hướng đi cho tương lai.

Tham gia chương trình, em Như Hoàng (học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt) cho biết, bản thân có cái nhìn mới mẻ hơn để định hình tư duy lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn.

“Trên cơ sở đó, em sẽ chủ động xây dựng mục tiêu học tập phù hợp, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị hành trang vững chắc cho chặng đường học tập, phát triển trong tương lai sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở”, Hoàng nói.

Các bạn gen Z mạnh dạn chia sẻ về việc chọn nghề, định hướng nghề nghiệp.

Theo chị Lê Ngọc Nhiên Hà - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi (Thành Đoàn Đà Nẵng), trong bối cảnh bùng nổ của các xu hướng công nghệ, nhiều ngành nghề mới xuất hiện để đáp ứng các nhu cầu mới của xã hội.

Bởi vậy, việc định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên ở giai đoạn sớm là rất quan trọng, giúp các bạn trẻ định hướng năng lực từ sớm, phát triển kiến thức, kỹ năng phù hợp với các yêu cầu nghề nghiệp.

“Hướng nghiệp không chỉ là để chọn nghề mà còn để hiểu được mình là ai trong tương lai. Thông qua chương trình, Thành Đoàn Đà Nẵng mong muốn giúp các bạn trẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện thực tế của bản thân”, chị Hà nói.