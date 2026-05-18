Mở rộng 'không gian hành động' cho thanh niên ứng dụng AI

TPO - Yêu cầu đột phá về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Chương trình hành động của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chính là “không gian hành động” rất lớn để đoàn viên, thanh niên đi đầu trong học tập công nghệ mới, ứng dụng AI trong công việc, đề xuất sáng kiến chuyển đổi số, xây dựng môi trường làm việc thông minh.

Ngày 18/5, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại hơn 60 điểm cầu thuộc các đơn vị đoàn trực thuộc 18 cơ sở Đoàn trong Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong Chương trình hành động của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Tiến - Phó Chánh Văn phòng thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TƯ nhấn mạnh, yêu cầu đột phá về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là một trong những điểm mới nổi bật nhất trong Chương trình hành động của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

"Đối với thanh niên, đây chính là “không gian hành động” rất lớn để các bạn đi đầu trong học tập công nghệ mới, ứng dụng AI trong công việc, đề xuất sáng kiến chuyển đổi số, xây dựng môi trường làm việc thông minh. Từ đó, đoàn viên, thanh niên Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương được đặt yêu cầu cao hơn trong công tác nâng cao năng lực dự báo, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, xây dựng hệ sinh thái “nghiên cứu - tham mưu - truyền thông chính sách”, ông Nguyễn Đăng Tiến nói.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn khối các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn khối các cơ quan Đảng Trung ương lưu ý, các cơ sở Đoàn cần khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và của Đoàn cấp trên thành kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ ưu tiên và lộ trình thực hiện cụ thể.

Theo chị Quỳnh, đoàn viên, thanh niên trong khối cần tích cực tham gia chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

​

​

​

​

​