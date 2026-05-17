Photobooth dưới chân cầu Rồng Đà Nẵng hút bạn trẻ

TPO - "Photobooth đường phố" với background cầu Rồng hút đông đảo người dân, du khách đến Đà Nẵng mỗi đêm, đặc biệt là các bạn trẻ.
Nhiều bạn trẻ lại khá tò mò vì lần đầu tiên nhìn thấy photobooth đặt ngay trên đường phố nên ai cũng muốn thử.
Ảnh sau khi chụp xong, khách sẽ lựa chọn những tấm ưng ý nhất để in. Kích thước ảnh vừa phải để có thể để trong ví, ốp lưng điện thoại... Theo anh Đạt, có hai mức giá để chụp và in ảnh là 70.000 đồng/8 tấm và 100.000 đồng/10 tấm.
Chị Helen (du khách Mỹ) cho hay đây là một trải nghiệm ấn tượng khi tới Đà Nẵng. "Chúng tôi được hướng dẫn rất nhiệt tình và chỉ mất vài phút là đã có ngay tấm ảnh với cầu Rồng nổi tiếng. Đặc biệt là mức phí hợp lý, không đắt đỏ. Tôi sẽ giữ những tấm ảnh này trong ví và sẽ đem chúng ra khi kể về Đà Nẵng với bạn bè", chị chia sẻ.