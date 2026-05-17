Photobooth dưới chân cầu Rồng Đà Nẵng hút bạn trẻ

Thanh Hiền

TPO - "Photobooth đường phố" với background cầu Rồng hút đông đảo người dân, du khách đến Đà Nẵng mỗi đêm, đặc biệt là các bạn trẻ.

Video: Thanh Hiền.

Hơn một tháng qua, khu vực đường Trần Hưng Đạo đoạn ngay dưới cầu Rồng﻿ (Đà Nẵng) xuất hiện điểm photobooth﻿ (hệ thống chụp ảnh﻿ tự động) thu hút đông đảo người dân và du khách, nhất là các bạn trẻ﻿. Ảnh: Thanh Hiền.
Từ 18h photobooth bắt đầu hoạt động. Nguyễn Anh Nhàn (21 tuổi, phường Hải Châu) cho hay photobooth không quá mới lạ, nhưng vì đặt ngay trên đường phố, lại có background cầu Rồng nên Nhàn thấy rất thú vị. "Nhóm tụi em thấy là vào chụp ngay, ai cũng thích thú vì chụp xong được lấy ảnh liền làm kỷ niệm", Nhàn nói.
Nhiều bạn trẻ lại khá tò mò vì lần đầu tiên nhìn thấy photobooth đặt ngay trên đường phố nên ai cũng muốn thử.
Thanh Trúc (20 tuổi) hài lòng với những tấm ảnh của cô cùng nhóm bạn được nhận liền ngay sau khi chụp.
Anh Hoàng Đạt, chủ photobooth cho hay những tối cuối tuần, người dân và du khách đến rất đông, nhiều thời điểm phải xếp hàng chờ tới lượt.
Ảnh sau khi chụp xong, khách sẽ lựa chọn những tấm ưng ý nhất để in. Kích thước ảnh vừa phải để có thể để trong ví, ốp lưng điện thoại... Theo anh Đạt, có hai mức giá để chụp và in ảnh là 70.000 đồng/8 tấm và 100.000 đồng/10 tấm.
Du khách nước ngoài cũng bị photobooth níu chân.
Chị Helen (du khách Mỹ) cho hay đây là một trải nghiệm ấn tượng khi tới Đà Nẵng. "Chúng tôi được hướng dẫn rất nhiệt tình và chỉ mất vài phút là đã có ngay tấm ảnh với cầu Rồng nổi tiếng. Đặc biệt là mức phí hợp lý, không đắt đỏ. Tôi sẽ giữ những tấm ảnh này trong ví và sẽ đem chúng ra khi kể về Đà Nẵng với bạn bè", chị chia sẻ.
Một cặp đôi tìm hiểu về photobooth trước khi vào chụp. Với nhiều bạn trẻ, dù thời đại số, mỗi người đều có điện thoại thông minh, thậm chí máy ảnh để chụp và lưu ảnh, nhưng được cầm trên tay tấm ảnh khiến họ trân quý khoảnh khắc hơn.
Trời đổ mưa, nhóm bạn trẻ vẫn cố nán lại để được trải nghiệm chụp ảnh với photobooth đường phố.

