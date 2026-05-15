Hội Sinh viên Hải Phòng sau hợp nhất đặt trọng tâm chuyển đổi số, khởi nghiệp

SVO - Đại hội Hội Sinh viên TP. Hải Phòng lần thứ I, xác định chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới sau hợp nhất Hải Phòng - Hải Dương.

Ngày 15/5, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2028 diễn ra tại trường ĐH Hải Phòng, với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện hơn 52.000 hội viên và 63.000 sinh viên toàn thành phố.

Đây là kỳ Đại hội đầu tiên của Hội Sinh viên TP. Hải Phòng, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính giữa Hải Phòng và Hải Dương.

Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, việc hợp nhất mở ra không gian phát triển mới cho công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, tổ chức Hội Sinh viên Hải Phòng sau sáp nhập được mở rộng đáng kể về số lượng hội viên, cơ sở Hội, trường đại học, cao đẳng, cũng như phạm vi hoạt động.

Anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

"Từ một địa phương có thế mạnh công nghiệp, logistics, cảng biển và hội nhập quốc tế như Hải Phòng, kết hợp truyền thống văn hóa, hiếu học của Hải Dương, thành phố có dư địa lớn để phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cũng nhìn nhận, quá trình hợp nhất đặt ra nhiều yêu cầu mới, từ việc sắp xếp tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đến bài toán chuyển đổi số, quản trị dữ liệu hội viên và kết nối đội ngũ cán bộ Hội trên địa bàn mới.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’ tiếp tục được triển khai rộng khắp, với 95 sinh viên đạt danh hiệu cấp T.Ư, 552 sinh viên cấp Thành phố và hơn 3.300 sinh viên cấp Trường.

Các cấp bộ Hội cũng tổ chức hơn 300 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 50.000 lượt hội viên, sinh viên tham gia. Những chương trình như "Mùa Hè Xanh", "Tiếp sức mùa thi", "Xuân tình nguyện", hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì.

Ngoài hoạt động phong trào, nhiều chương trình nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và hội nhập quốc tế được triển khai tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Tại Đại hội, lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên TP. Hải Phòng nhiệm kỳ mới nhanh chóng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống sau sáp nhập; tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng lấy sinh viên làm trung tâm.

Phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’ được yêu cầu triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là việc cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, các cấp bộ Hội cần xây dựng môi trường "học tập số", nâng cao kỹ năng số, ngoại ngữ và khả năng thích ứng công nghệ cho sinh viên.

Chị Dương Hương Giang - Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Đại hội cũng xác định các cấp bộ Hội cần tăng cường vai trò kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà khoa học và sinh viên nhằm hỗ trợ các ý tưởng, đề tài nghiên cứu được hiện thực hóa thành sản phẩm phục vụ cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2028, Hội Sinh viên TP. Hải Phòng đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm cùng 3 nhiệm vụ đột phá, tập trung vào nâng cao chất lượng phong trào sinh viên, chuyển đổi số trong công tác Hội và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Hải Phòng ra mắt Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Hải Phòng khóa I, gồm 33 thành viên.

Chị Dương Thị Hương Giang - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng, được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2028.