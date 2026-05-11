Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lộ diện nhiều điểm mới tại mùa giải Người dẫn chương trình sinh viên 2026

Dương Triều

SVO - Danh sách thí sinh bước vào vòng tuyển chọn của chương trình đã được Hội Sinh viên TP. HCM thống nhất, đồng thời, nhiều dấu ấn mới của mùa giải năm nay cũng dần được hé lộ, với các chặng đào tạo, trải nghiệm thực tế và hoạt động truyền thông dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực dẫn chương trình, truyền thông số.

Với định hướng “tìm kiếm - đào tạo - thử thách - vinh danh”, The TVFACE University 2026 được xây dựng như hành trình dành cho những bạn trẻ đam mê dẫn chương trình, truyền thông và sáng tạo nội dung trong môi trường số.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi tìm kiếm gương mặt MC trẻ, chương trình hướng đến việc đào tạo toàn diện kỹ năng truyền thông đa nền tảng cho sinh viên thông qua các học phần thực tiễn, thử thách nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế cùng chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông, sáng tạo nội dung.

0-thumbnail.jpg
Đại diện Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP. HCM gặp mặt BTC 'The TVFACE University 2026'.

Theo đó, Hội Sinh viên TP. HCM đã chính thức thống nhất danh sách các ứng viên đủ điều kiện bước vào vòng casting. Đồng thời, Ban tổ chức cũng hé lộ nhiều điểm nhấn của mùa giải năm nay với “1 dấu ấn đặc biệt, 2 giai đoạn đào tạo, 3 trải nghiệm thực tế, 4 cột mốc truyền thông và 5 giá trị cốt lõi”.

Theo anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM, ngay từ vòng đăng ký, chương trình đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ cộng đồng sinh viên khi thu hút thí sinh đến từ 28 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. HCM.

dong-chi-nguyen-dang-khoa-chu-tich-hoi-sinh-vien-viet-nam-tphcm-pho-bi-thu-thanh-doan-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-thanh-doan-tphcm-chia-se-nhieu-ung-vien-da-bay-to-kh.jpg
Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM chia sẻ.

“Điều này cho thấy, lĩnh vực dẫn chương trình, truyền thông và sáng tạo nội dung đang ngày càng nhận được sự quan tâm của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông mới”, anh Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ.

Nhiều ứng viên tham gia chương trình cũng bày tỏ mong muốn được cất lên tiếng nói của sinh viên trẻ với tình yêu dành cho thành phố trong hành trình hướng tới Kỷ niệm 50 năm ngày TP. HCM vinh dự mang tên Bác.

Theo Ban tổ chức, The TVFACE University 2026 không chỉ là sân chơi dành cho các thí sinh tranh tài mà còn được kỳ vọng trở thành chuỗi hoạt động có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng sinh viên thành phố.

ngay-tu-vong-dang-ky-chuong-trinh-da-thu-hut-ung-vien-den-tu-28-dai-hoc-truong-dai-hoc-cao-dang-tren-dia-ban-tphcm.jpg
Sinh viên 28 trường đăng ký 'The TVFACE University 2026', nhiều điểm mới được hé lộ.

Nhiều sự kiện trong khuôn khổ chương trình dự kiến sẽ mở rộng để sinh viên các trường cùng tham gia, qua đó lan tỏa tinh thần sáng tạo, tri thức và những giá trị tích cực của người trẻ TP. HCM hôm nay.

Hành trình The TVFACE University 2026 dự kiến khép lại bằng đêm Chung kết được đầu tư quy mô vào đầu tháng 7/2026. Đây không chỉ là nơi vinh danh những gương mặt xuất sắc nhất mùa giải mà còn là sân khấu để sinh viên lan tỏa thông điệp nhân văn, tinh thần dấn thân và góc nhìn của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Dương Triều
#The TVFACE University #sinh viên #truyền thông #đào tạo MC #TP.HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục