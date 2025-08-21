Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Tại Hội nghị KOL toàn quốc quy tụ hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, MC Khánh Vy chia sẻ: “Mình chưa đủ để được coi là một KOL, mình vẫn đang học và sửa mỗi ngày”. Giữa những ồn ào của thị trường sáng tạo, lựa chọn ấy phản chiếu một thái độ khác: Coi trọng tri ân, học tập và giá trị cộng đồng hơn là danh tiếng cá nhân.

Từ câu hỏi “Mình đang làm gì?”

Với vị trí dẫn dắt 'Đường lên đỉnh Olympia' và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, Khánh Vy được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ sáng tạo nội dung trẻ. Nhưng tại Hội nghị, cô không nhắc tới lượt xem, hợp đồng quảng cáo hay số liệu tương tác. Thay vào đó, Khánh Vy thẳng thắn: “Mình chưa từng làm một điều gì một mình mà thành công cả. Mọi kết quả tích cực đều có sức mạnh của trí tuệ tập thể”.

mc-khanh-vy33.jpg
MC Khánh Vy: Khi giá trị cộng đồng lớn hơn danh xưng cá nhân. Ảnh: NVCC

Tại đây, nữ MC dành nhiều lời để tri ân – từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đến cả những “nhà sáng tạo âm thầm” vẫn làm việc trong căn phòng nhỏ, bằng chiếc điện thoại cũ. Chính sự “đặt mình thấp xuống” này khiến lời chia sẻ trở nên có sức nặng, nhất là trong bối cảnh nghề KOL thường bị nhìn nhận qua lăng kính hào nhoáng.

Đi ngược lại hình ảnh của một người trẻ tự tin, Khánh Vy thừa nhận, hành trình của cô bắt đầu trong hoang mang. Sau một video “bắt chước ngữ điệu 7 ngôn ngữ” gây chú ý, cô bất ngờ được mời quảng cáo, truyền thông. Nhưng lúc ấy, Vy không biết chính xác công việc của mình là gì.

mc-khanh-vy32.jpg
mc-khanh-vy34.jpg
mc-khanh-vy35.jpg
Hội nghị KOL toàn quốc, nơi gặp gỡ của các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam.

Câu trả lời đến từ một người thầy, với triết lý đơn giản: Để phát triển bền vững, người sáng tạo phải dung hòa giữa “làm điều mình thích” và “làm điều có giá trị cho người khác”. Triết lý ấy trở thành nền tảng cho các dự án như VyVocab, VyTalk, VyJob – nơi Vy hướng đến việc trao công cụ ngoại ngữ, truyền cảm hứng học tập suốt đời cho cộng đồng.

Từ cá nhân đến cộng đồng

Khánh Vy nhìn nhận: Học tập không chỉ để biết, để làm, mà còn để “chung sống cùng nhau”. Với cô, mọi sản phẩm sáng tạo nếu chỉ dừng lại ở việc “giải trí nhanh” thì không đủ, mà phải tạo ra sự kết nối, khuyến khích tri thức và tinh thần tích cực trong cộng đồng.

mc-khanh-vy30.jpg
mc-khanh-vy36.jpg
MC Khánh Vy với vai trò diễn giả tại chương trình.

Chính quan điểm này giúp Vy đặt mình trong mối quan hệ hai chiều với khán giả: Người sáng tạo không đứng trên, mà đồng hành, lắng nghe và cùng trưởng thành. Đây cũng là cách cô đối thoại lại với hình dung quen thuộc về KOL – không phải những “người dẫn dắt” đơn độc, mà là một phần trong hệ sinh thái sáng tạo chung.

mc-khanh-vy31.jpg
Hội nghị KOL dành cho những nhà sáng tạo nội dung Việt Nam.

Tại đây, Khánh Vy nhắc tới sự bảo trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp và tổ chức đã góp phần xây dựng một không gian mạng “văn minh, an toàn, có dư địa để phát triển”. Từ nền tảng ấy, cô gửi đi thông điệp:

“Nếu ai đó ở trường quốc tế hỏi: Bạn đến từ đâu, mình sẽ tự hào trả lời: Tôi là một người sáng tạo nội dung đến từ Việt Nam – một đất nước đi lên từ những gian lao vất vả mà đầy vẻ vang, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới”.

