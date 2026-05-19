Cô dâu Cà Mau mếu máo vì mất 6 chỉ vàng được tặng, tiết lộ tình hình hiện tại

Khoảnh khắc phát hiện mất 6 chỉ vàng trong ngày cưới, cô dâu Cà Mau bàng hoàng.

Đám cưới của Thùy Mai được tổ chức tại nhà gái vào ngày 11-12/5 vừa qua. Cô dâu được bố mẹ chồng trao tặng một chiếc dây chuyền vàng 6 chỉ. Chiếc vòng vàng được thiết kế hình 3 con heo tinh xảo và đẹp mắt.

Thùy Mai cho hay, sau bữa tiệc tối (11/5), cô cất chiếc vòng vàng vào hộp và để ở bàn trang điểm trong phòng ngủ, sau đó đi nghỉ ngơi.

Hôm sau, Mai dậy rất sớm để trang điểm, chuẩn bị cho lễ rước dâu diễn ra cùng ngày. Khoảng 5h sáng, sau khi trang điểm xong, cô lấy hộp vàng ra để đeo thì phát hiện hộp vàng đã mất.

Trong sự bàng hoàng, Mai cùng gia đình trình báo công an địa phương. Lực lượng chức năng sớm có mặt để nắm bắt tình hình và làm việc với những người có mặt trong đêm diễn ra tiệc cưới.

May mắn, mọi thứ sớm được ổn định trở lại để lễ rước dâu diễn ra thuận lợi, không bị lỡ giờ đẹp.

“Mất vàng là sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, tôi mừng vì buổi lễ vẫn diễn ra trọn vẹn. Người thân đồng hành và động viên tôi rất nhiều”, Mai nói.

Cô dâu khóc sưng mắt khi mất vàng trong chính ngày cưới của mình. Ảnh cắt từ clip

Cách đây 1 ngày, đoạn video ghi lại hình ảnh cô dâu mếu máo khi phát hiện mất 6 chỉ vàng trong ngày cưới thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok.

Khoảnh khắc cô dâu bật khóc chia sẻ lại sự việc khiến nhiều người đồng cảm. Người dùng mạng để lại nhiều bình luận cảm thông và mong cô dâu sớm tìm lại số vàng đã mất.

