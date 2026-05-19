Lời Bác dạy lớn lên trong từng việc nhỏ

TPO - Từ nỗ lực chăm học, rèn luyện trong sinh hoạt Đội đến mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp qua việc làm hằng ngày, các em đội viên tiêu biểu - những "măng non" làm theo 5 điều Bác Hồ dạy bằng hành động cụ thể, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thiếu nhi Việt Nam trong thời đại mới.

Học Bác từ những điều giản dị

Là gương mặt tài năng về dẫn chương trình song ngữ, ca sĩ, diễn viên với nhiều chương trình dành cho thanh thiếu nhi trong nước và quốc tế, em Phan Bảo Ngọc - lớp 7GN, Trường THCS và THPT Newton (Hà Nội) chia sẻ rằng, trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, điều em tâm đắc nhất là: “Học tập tốt, lao động tốt”.

Theo Ngọc, đây không chỉ là lời dạy dành cho việc học ở trường mà còn là cách để mỗi người tự rèn luyện bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày. Bác từng nói rằng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, vì vậy em hiểu rằng chỉ cần cố gắng từ những điều giản dị nhất thì cũng đã góp phần làm cuộc sống xung quanh trở nên ý nghĩa hơn.

Khi nhắc đến Bác Hồ, điều khiến Ngọc xúc động nhất chính là sự giản dị và tình yêu thương bao la Bác dành cho thiếu nhi. Dù bận trăm công nghìn việc của đất nước, Bác vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các em nhỏ.

"Hình ảnh Bác với bộ quần áo kaki bạc màu, nụ cười hiền hậu và ánh mắt ấm áp luôn khiến em cảm thấy gần gũi và kính yêu. Khi xem, nhìn ngắm những thước phim tư liệu hay những bức ảnh về Bác, em càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh thầm lặng và tình yêu lớn lao mà Bác dành cho dân tộc. Với em, Bác không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại mà còn giống như một người ông hiền từ luôn dõi theo và gửi gắm niềm tin vào thế hệ thiếu nhi hôm nay", Phan Bảo Ngọc chia sẻ.

Ngọc tin rằng, những hành động nhỏ như chăm học, nhặt một mẩu rác, giúp một người bạn hay nói lời cảm ơn chân thành cũng chính là cách để thiếu nhi tiếp nối những điều tốt đẹp mà Bác đã dạy.

Em Phan Bảo Ngọc - lớp 7GN, Trường THCS và THPT Newton.

“Mỗi chúng ta đều giống như những mầm non nhỏ đang lớn lên dưới bầu trời hòa bình hôm nay. Hãy cùng nhau cố gắng học tập thật tốt, sống chăm ngoan, biết yêu thương và sẻ chia để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Em mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn mang trong tim hình ảnh Bác Hồ kính yêu như một ngọn đèn soi sáng để không ngừng cố gắng và trưởng thành”, Ngọc nói.

Với em Trần Tân Anh - Liên đội trường THCS Dịch Vọng (Hà Nội) cho rằng, để lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác tới các bạn, trước hết bản thân mình phải cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt.

Hiện, ngoài việc học, Tân Anh còn tham gia hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, ca sĩ và MC. Vì vậy, em mong muốn thông qua các clip, các hoạt động biểu diễn và những việc làm hằng ngày của mình, có thể truyền cảm hứng, để các bạn cùng học tập, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Với điều thứ nhất, “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, em thể hiện tình yêu ấy qua những bài hát về quê hương, đất nước, mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương và niềm tự hào dân tộc đến mọi người.

Còn với điều “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, Tân Anh xem đó là lời nhắc nhở để tự soi mình mỗi ngày. Theo em, dù đạt thành tích trong học tập, sinh hoạt Đội hay hoạt động nghệ thuật, điều quan trọng vẫn là không khoe khoang, biết lắng nghe, biết học hỏi từ thầy cô, bạn bè và những người xung quanh.

"Sự thật thà giúp mỗi người sống ngay thẳng, còn lòng dũng cảm giúp các bạn nhỏ dám nhận lỗi khi làm sai, dám bảo vệ điều đúng và dám vượt qua khó khăn để hoàn thiện bản thân", Tân Anh chia sẻ.

Tân Anh đạt được nhiều thành tích nổi bật như giải thưởng Kim Đồng, giải thưởng 15/5...

​"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng...", những giai điệu quen thuộc được Trần Tân Anh thể hiện cùng phần đệm đàn của Cao Phú Quý mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2026).

Với Tân Anh, mỗi thiếu nhi nếu biết làm tốt phần việc nhỏ của mình thì đã góp phần lan tỏa tinh thần “Cháu ngoan Bác Hồ” trong trường học và cộng đồng. Chính từ những việc giản dị ấy, 5 điều Bác Hồ dạy không chỉ nằm trong bài học hay khẩu hiệu, mà trở thành động lực để em và các bạn cùng cố gắng sống đẹp hơn, học tốt hơn và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Có trái tim yêu thương để trở thành một người tử tế

Theo em Lê Phương Bảo Ngọc - Liên Đội trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào" là một tinh thần vô cùng quan trọng mà mỗi công dân cần có, có lẽ vì vậy mà điều này được đặt lên ở đầu.

Theo Bảo Ngọc, khi ta có trái tim yêu thương, biết lan tỏa tình yêu ấy đến với quê hương, với đồng bào mình là khi ta đã trở thành một con người tử tế. Và em đã luôn thể hiện tinh thần ấy trong từng hành động của mình.

Trong các buổi sinh hoạt Đội tại lớp, em thường đưa nội dung này vào để các bạn hiểu sâu hơn về tinh thần kiên cường và lịch sử lâu đời của đất nước ta, về những sự kiện, những dấu mốc sáng chói trong những năm kháng chiến để khơi dậy tình yêu nước trong các bạn học sinh...

Bảo Ngọc chia sẻ, em vẫn nhớ những câu chuyện được kể lại về đôi dép, hay những câu chuyện đời thường của Bác. Dù lối sống rất giản dị, nhưng tư duy, tình yêu và cách nhìn nhận của Bác luôn là những điều sâu sắc, mới mẻ và đầy giá trị.

Em Lê Phương Bảo Ngọc - Liên Đội trưởng Liên Đội trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Là một thiếu nhi, để lan tỏa những giá trị ấy, Bảo Ngọc luôn tích cực tham gia các buổi kể chuyện về Bác Hồ, triển lãm, các chương trình nghệ thuật, cùng các bạn xem các đoạn phim, tư liệu để hiểu hơn về những đức tính, phẩm chất cao đẹp ấy, từ đó học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày.

Một điều ấn tượng, xúc động với Ngọc, đó là khi em cùng 500 bạn đại biểu thiếu nhi của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2025 cùng đọc vang 5 điều Bác Hồ dạy.

Đó là lúc Ngọc cảm thấy bản thân mình cũng như các bạn thiếu nhi đều mang trong mình tinh thần yêu nước mãnh liệt, tinh thần tuổi trẻ đầy khát vọng, niềm tự hào dân tộc. Tất cả điều ấy là sự đồng lòng, đoàn kết của thiếu nhi Việt Nam trong thời đại mới, kỷ nguyên mới.

