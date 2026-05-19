Giáo dục

Cô trò mang 'bữa cơm đội viên' sưởi ấm nhà học sinh khó khăn

Thanh Hiền

TPO - Không chỉ là bữa cơm đơn thuần, đó là cách mà cô trò trường Tiểu học Hòa Phú (xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) sẻ chia và tiếp lửa cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên.

Chia sẻ với Tiền Phong, cô Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Phú cho hay giáo viên và học sinh trong trường vừa nấu "bữa cơm đội viên" tại gia đình hai em học sinh Đinh Thị Ngọc Duyên (lớp 4/3) và Nguyễn Thị Minh Phương (lớp 5/3).

Phương và Duyên là chị em ruột trong gia đình có 3 người con. Ba mẹ hai em không có việc làm ổn định, thường hay đau ốm, kinh tế gia đình chật vật nhưng cả hai luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập.

Bữa cơm đội viên đến với gia đình học sinh khó khăn của trường Tiểu học Hòa Phú (xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng﻿). Ảnh: T.H.

Từ sớm, cô trò đã đi chợ mua thực phẩm, sau đó đưa đến nhà Phương và Duyên rồi cùng nhau bày biện, nấu nướng. Dù chỉ làm vài món ăn đơn giản, nhưng mang lại không khí vui vẻ, gần gũi cho ngôi nhà. Đến trưa, bữa cơm dọn lên, mọi người quây quần cùng ăn và trò chuyện thân tình.

Theo cô Tâm, đây là năm đầu tiên nhà trường tổ chức nấu cơm tại nhà học trò nhằm tạo sự gần gũi, sẻ chia và động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Phương và Duyên là hai em có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện. Cả hai em đều ngoan ngoãn, lễ phép. Bữa cơm này thể hiện sự quan tâm, sát sao và tiếp thêm động lực cho các em”, cô nói.

Sau bữa cơm, nhà trường đã trao tặng phần quà nhỏ động viên hai em cùng gia đình cố gắng vượt khó, học tập thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Cô Tâm chia sẻ thêm, dự kiến những năm sau sẽ tiếp tục nhân rộng bữa cơm đội viên. Nếu nguồn kinh phí nhà trường cho phép, sẽ tổ chức thật nhiều bữa cơm vì trong trường có rất nhiều học trò gia cảnh khó khăn.

#Cô trò #“bữa cơm đội viên” #Đà Nẵng #học sinh khó khăn #Tiểu học Hoà Phú #xã Hoà Vang #nỗ lực học tập #vượt khó

