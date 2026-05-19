Hà Nội dẫn đầu về số lượng học sinh dự Vòng Chung kết Quốc gia AIMO

TPO - Hà Nội là địa phương dẫn đầu về số lượng học sinh đăng ký dự Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO. Vòng chung kết diễn ra trong hai ngày 23 - 24/5 tới tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đây cũng là địa phương sở hữu nhiều trường có đông thí sinh góp mặt nhất mùa giải năm nay.

Theo thống kê từ Ban tổ chức, Thành phố Hà Nội hiện là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký tham dự Vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2026 nhiều nhất cả nước với hơn 500 em. Đây là con số vượt trội so với nhiều tỉnh, thành phố khác và cho thấy sức hút mạnh mẽ của sân chơi Toán học quốc tế tại Thủ đô.

Xếp sau Hà Nội là tỉnh Tuyên Quang với 257 thí sinh đăng ký, Thanh Hóa 134 thí sinh và Ninh Bình gần 100 thí sinh. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng cùng ghi nhận số lượng học sinh tham gia vòng chung kết đáng kể, ngoài 50 em.

Học sinh Tuyên Quang dự thi AIMO Vòng Sơ loại năm nay

Việc Hà Nội chiếm số lượng áp đảo phản ánh sự quan tâm lớn của phụ huynh, nhà trường đối với các sân chơi học thuật quốc tế, đặc biệt là các cuộc thi phát triển tư duy logic và năng lực ngoại ngữ.

Thống kê cũng cho thấy, tại Hà Nội, học sinh ở hàng chục trường học các cấp lọt qua Vòng Sơ loại của cuộc thi, đăng ký dự thi Vòng Chung kết Quốc gia. Trong đó, một số trường có lượng học sinh tham gia vòng trong với số lượng lớn.

Cụ thể, Trường TH, THCS&THPT Ngôi Sao Hà Nội – Hoàng Mai là đơn vị có số lượng học sinh đăng ký nhiều nhất với 36 em. Tiếp theo là Trường THCS Giảng Võ với 33 học sinh.

Một số trường khác cũng có số lượng thí sinh đáng chú ý gồm:

TH Đông Thái 4: 20 học sinh

Trường THCS Trưng Nhị: 20 học sinh

Trường THCS Năng khiếu – Đại học Sư phạm Hà Nội: 14 học sinh.

Đáng chú ý, tại Tuyên Quang, Trường THCS Lê Quý Đôn có số lượng học sinh đăng ký dự thi vượt trội lên tới hơn 160 em.

Theo đánh giá của các giáo viên, số lượng học sinh tham gia đông cho thấy các trường đang ngày càng chú trọng đến việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực Toán học từ sớm, đồng thời tạo điều kiện để các em tiếp cận môi trường thi chuẩn quốc tế.

Đề thi Vòng Chung kết Quốc gia hoàn toàn bằng tiếng Anh và các thí sinh có thành tích xuất sắc sẽ được lựa chọn tham dự Vòng Chung kết Quốc tế diễn ra tại Việt Nam vào đầu tháng 8 tới.