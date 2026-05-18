Bộ GD&ĐT tái bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Minh Hà làm Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM

TPO - Ngày 18/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1212/QĐ-BGDĐT về việc tái bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Minh Hà giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM nhiệm kỳ 2025–2031.

Việc tái bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh giáo dục đại học bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về mô hình quản trị theo các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước.

GS.TS Nguyễn Minh Hà sinh năm 1972 tại Khánh Hòa, là Giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM trước khi gắn bó với Trường Đại học Mở TPHCM từ năm 2003 đến nay.

Trong quá trình công tác tại trường, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Khoa Đào tạo Sau đại học, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học, Khoa Công nghệ Sinh học, Khoa Tài chính – Ngân hàng.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng; đến tháng 7/2019 giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM nhiệm kỳ 2019–2024 và tiếp tục được tái bổ nhiệm trong năm 2026.

Theo nhà trường, việc tái bổ nhiệm thể hiện sự ghi nhận của Bộ GD&ĐT đối với năng lực quản lý, quá trình công tác và những đóng góp của GS.TS Nguyễn Minh Hà trong thời gian qua.