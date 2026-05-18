Nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng treo cổ tại nhà nghi bị bạo lực học đường

TPO - Nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng được phát hiện treo cổ tại nhà riêng, hiện hôn mê sâu. Gia đình nạn nhân kêu cứu, cho rằng em bị bạo lực học đường kéo dài, bị ép đưa tiền và liên tục bị đe dọa ngay trong trường học.

Tối 18/5, lãnh đạo UBND xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm về vụ việc đau lòng liên quan đến một nam học sinh lớp 8 nghi tự tử tại nhà riêng.

Nạn nhân được xác định là em Đ.M.H. (SN 2012), học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh).

Bà Trần Kim Vân (mẹ của nạn nhân) cho biết, ngày 16/5, gia đình phát hiện em H. trong tình trạng treo cổ tại nhà. Hiện em H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 3 (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu.

Hiện em H. đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Theo bà Vân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể xuất phát từ tình trạng bạo lực học đường kéo dài, với dấu hiệu bị đe dọa, hành hung và cưỡng ép đưa tiền ngay trong trường học.

"H. bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập trong thời gian dài khiến em rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi. Nhiều lần, H. bị ép phải đưa tiền từ 10.000-50.000 đồng mỗi ngày. Nếu không đủ sẽ bị cộng dồn sang ngày hôm sau. Do không có tiền, H. phải đi nhặt ve chai để nộp theo yêu cầu", bà Vân cho hay.

"Gia đình sẵn sàng cung cấp hồ sơ bệnh viện, hình ảnh thương tích, tin nhắn và các thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh", bà Vân cho hay.

Ông Trần Hồng Quyết - Bí thư Đảng uỷ xã Di Linh cho biết, sau khi nghe báo cáo sự việc, địa phương cùng nhà trường nhanh chóng đến bệnh viện thăm hỏi em H. và gia đình. Đồng thời, địa phương sẽ xử lý nghiêm sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng.