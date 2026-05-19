Vì sao xét thăng hạng giáo viên ở Đắk Lắk ‘tắc’ nhiều năm?

TPO - Nhiều giáo viên tại Đắk Lắk đã hơn 20 năm công tác nhưng vẫn chưa được xét thăng hạng. Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết việc chậm triển khai xét thăng hạng có nhiều nguyên nhân.

Sau sáp nhập, ngành giáo dục Đắk Lắk hiện có hơn 38.000 cán bộ quản lý, giáo viên và giảng viên. Tuy nhiên, việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên nhiều năm qua vẫn “giậm chân tại chỗ”, khiến nhiều giáo viên có hơn 20 năm công tác vẫn mòn mỏi chờ đợi.

Cô giáo C.T.H., giáo viên THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã hơn 21 năm đứng lớp nhưng đến nay vẫn chưa được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, dù vấn đề này nhiều lần được giáo viên phản ánh tại các cuộc họp, hội nghị của ngành.

Theo cô H., việc chậm thăng hạng không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập mà còn tác động đến tâm lý, động lực công tác của giáo viên.

Trong khi đó, cô giáo V.T.H.V., có gần 24 năm công tác, cho biết đã tham gia các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu nhưng vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về việc xét thăng hạng.

“Giáo viên bỏ thời gian, công sức đi học để đáp ứng tiêu chuẩn nhưng chờ nhiều năm vẫn chưa được xét, nên ai cũng sốt ruột”, cô V. chia sẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đang rà soát công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên.

Ngày 18/5, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành công văn rà soát công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ giáo viên trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà giáo.

Trước đó, theo báo cáo rà soát thực trạng công tác thăng hạng giáo viên của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh mới chỉ có 42 giáo viên được thăng hạng từ hạng IV lên hạng III và 218 giáo viên được thăng hạng từ hạng III lên hạng II; riêng thăng hạng từ hạng II lên hạng I chưa ghi nhận trường hợp nào.

Đáng chú ý, giáo viên THPT và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn chưa có trường hợp nào được xét thăng hạng.

Ông Huỳnh Quốc Lực - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho hay việc xét thăng hạng giáo viên chậm triển khai do nhiều nguyên nhân, trong đó có quá trình sáp nhập tỉnh nên phải rà soát lại số lượng giáo viên, vị trí việc làm và các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Theo ông Lực, không phải tất cả giáo viên đều đủ điều kiện xét thăng hạng vì phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, thời gian giữ hạng và các quy định liên quan.

“Sở đang rà soát để cố gắng triển khai xét thăng hạng trong năm nay nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên. Khi được thăng hạng, giáo viên sẽ được hưởng các chế độ, chính sách liên quan đến tiền lương theo quy định”, ông Lực nói.