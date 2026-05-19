TPHCM phát động Tết trồng cây mừng sinh nhật Bác

TPO - Ngày 19/5, trên nhiều địa phương tại TPHCM đồng loạt trồng cây hưởng ứng phát động Tết trồng cây mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 19/5, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" gắn với phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa". Lễ phát động được tổ chức tại nhiều địa phương trên địa bàn.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ diễn ra ở Công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi, ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cách đây hơn 66 năm vẫn còn nguyên giá trị thời đại.

Theo ông Thạnh, lời dạy của Bác: "Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" không chỉ là lời kêu gọi trồng thêm cây xanh, mà còn là thông điệp sâu sắc về trách nhiệm với thiên nhiên, cộng đồng và tương lai.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, với một đô thị đặc biệt đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc gia tăng mảng xanh không còn là phong trào vận động đơn thuần mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược. Cây xanh góp phần cải thiện khí hậu đô thị, tăng khả năng chống chịu trước thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Theo UBND TP.HCM, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã trồng mới hơn 16 triệu cây xanh, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hưởng ứng Đề án trồng 1 tỉ cây xanh do Chính phủ phát động.

Các lãnh đạo TP.HCM tham gia trồng cây

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng không gian xanh công cộng, nâng tỉ lệ che phủ cây xanh đô thị lên 1m²/người vào năm 2030; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ông Hồ Trúc Thanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, từ năm 2026, việc trồng cây xanh phân tán sẽ được thực hiện theo hướng thực chất hơn. Các đơn vị đăng ký kế hoạch, tổ chức trồng và chăm sóc cây. Sau đó, ngành nông nghiệp sẽ kiểm tra, nghiệm thu và hỗ trợ theo số lượng cây sống nhằm hạn chế tình trạng trồng theo phong trào nhưng thiếu quản lý, chăm sóc lâu dài.

Tại phường Thuận An, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, địa phương tổ chức Lễ phát động trồng cây “Vườn cây măng cụt nhớ ơn Bác Hồ” kết hợp chương trình trải nghiệm tham quan du lịch sinh thái “Miệt vườn – Sắc xanh cuộc sống”.

Lãnh đạo TP.HCM và phường Thuận An tham gia trồng cây măng cụt 'phủ xanh' những khu đất công trên địa bàn phường

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Thuận An, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Thuận An thân thiện, nghĩa tình, giàu bản sắc văn hóa miệt vườn Nam Bộ.

Thông qua chương trình, địa phương mong muốn lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn các vườn cây ăn trái đặc sản và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và Nhân dân trong việc chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

"Để phong trào trồng cây và phát triển du lịch sinh thái tại địa phương ngày càng phát huy hiệu quả, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tiếp tục tích cực hưởng ứng, chung tay chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng hình ảnh Thuận An xanh – sạch – đẹp – thân thiện" - ông Sơn kêu gọi.