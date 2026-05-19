Biểu dương, khen thưởng 358 điển hình học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TPO - Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy TPHCM biểu dương, tôn vinh 181 tập thể, 177 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác năm 2026.

Sáng 19/5, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các lãnh đạo thành phố đã đến dự và biểu dương các gương điển hình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao khen thưởng cho các gương điển hình. Ảnh: P.A

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng 358 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương sẽ không ngừng học tập, làm theo gương Bác, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế, văn minh, nghĩa tình; tạo nên hình ảnh đẹp của công dân thành phố mang tên Bác.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết (thứ hai từ trái sang) tuyên dương các gương điển hình.

“Đây là những người trực tiếp thực hành, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng hơi thở của cuộc sống thông qua những việc làm cụ thể, bình dị, hiệu quả để việc làm theo Bác trở nên sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, đơn vị nơi mình học tập, sinh hoạt, công tác và góp phần vào sự phát triển của thành phố”, bà Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TPHCM, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy trong giai đoạn mới. Trọng tâm là các mục tiêu của năm 2026, các nghị quyết mới, đột phá trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Đồng thời thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo đột phá trên 3 nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm việc phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể và cá nhân tiêu biểu.

