Mưa lũ cuốn trôi giấc mơ cá tầm nơi vùng cao Quảng Ninh

TPO - Trận mưa lớn kéo dài khiến mô hình nuôi cá tầm ở vùng cao xã Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh) thiệt hại nặng. Hàng chục tấn cá thương phẩm bị nước lũ cuốn trôi, nhiều bể cá giống bị ảnh hưởng, đẩy người nuôi vào cảnh trắng tay sau nhiều năm đầu tư.

Sau đợt mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào ngày 18-19/5, nhiều khu vực vùng núi, ven suối bị ngập úng, sạt lở cục bộ. Tại xã Quảng Tân, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, trong đó nặng nề nhất là mô hình nuôi cá tầm nước lạnh tại bản Sẹc Lống Mìn.

Theo thông tin ban đầu từ địa phương, nước lũ dâng nhanh trong đêm đã cuốn trôi 7 bể cá tầm thương phẩm với khoảng 15.000 con, tương đương 37,5 tấn cá. Ngoài ra, khoảng 80 bể nuôi cá tầm giống với gần 10.000 con cũng bị ảnh hưởng do nước đục, bùn đất tràn vào khu vực nuôi.

Đây là mô hình nuôi cá tầm quy mô lớn ở vùng cao Quảng Tân, được người dân đầu tư nhiều tỉ đồng, tận dụng nguồn nước lạnh tự nhiên từ khe suối để phát triển cá giống và cá thương phẩm. Trước khi xảy ra mưa lũ, mô hình này được kỳ vọng trở thành hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp vùng cao, tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, chỉ sau một trận mưa lớn, nhiều năm tích lũy, đầu tư của người nuôi gần như bị cuốn theo dòng nước. Những bể cá thương phẩm chuẩn bị đến kỳ xuất bán bị xô đổ, cá tràn ra ngoài hoặc chết do môi trường nước thay đổi đột ngột. Phần cá còn lại được người dân và lực lượng địa phương khẩn trương thu gom, tiêu thụ để giảm bớt thiệt hại.

Trên mạng xã hội, nhiều trang, nhóm cộng đồng tại Quảng Ninh đã chia sẻ thông tin kêu gọi người dân chung tay mua cá tầm giúp các hộ nuôi ở bản Sẹc Lống Mìn. Cá được bán với giá hỗ trợ, thấp hơn nhiều so với giá thị trường, nhằm giúp chủ mô hình thu hồi phần nào vốn sau thiên tai. Nhiều người dân trong và ngoài địa phương đã đặt mua, chia sẻ thông tin, coi đây là cách hỗ trợ thiết thực với các hộ nuôi cá vùng cao.

Đợt mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực của xã Quảng Tân bị ảnh hưởng. Một số diện tích lúa, hoa màu bị gãy đổ, nhiều tuyến đường, mương thủy lợi bị sạt lở, một số cầu tràn bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng kiểm tra các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, đồng thời thống kê mức độ ảnh hưởng để có phương án xử lý tiếp theo.