Nga tập trận hạt nhân

TPO - Hôm nay (19/5), Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này sẽ bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân kéo dài 3 ngày, bao gồm các bài tập phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Tên lửa đạn đạo Nga được phóng trong cuộc tập trận năm 2022. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tập trận có sự tham gia của 64.000 binh sĩ và 7.800 khí tài quân sự, nhằm thực hành “công tác chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong trường hợp bị tấn công”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương, không quân tầm xa cùng các đơn vị thuộc Quân khu Leningrad và Quân khu Trung tâm sẽ tham gia chương trình. Về khí tài, Nga huy động hơn 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu mặt nước và 13 tàu ngầm, trong đó có 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược.

Cuộc tập trận cũng sẽ bao gồm huấn luyện sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đang đặt tại Belarus.

Nga thông báo bắt đầu triển khai cuộc tập trận chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Vladimir Putin lên đường thực hiện chuyến thăm Trung Quốc.

Ngày 18/5, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo bắt đầu triển khai đợt tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân, với sự phối hợp cùng Nga.

Trong thông cáo, bộ này cho biết mục đích của chương trình là nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng của lực lượng vũ trang Belarus trong sử dụng “vũ khí hiện đại”.

“Mục đích của khóa huấn luyện là nâng cao trình độ của quân nhân, kiểm tra mức độ sẵn sàng của vũ khí, trang thiết bị quân sự và phương tiện chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ, cũng như tổ chức triển khai chiến đấu từ các khu vực không được chuẩn bị trước”, tuyên bố nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết thêm, các cuộc tập trận phối hợp với Nga sẽ bao gồm thực hành vận chuyển vũ khí hạt nhân và chuẩn bị đưa chúng vào sử dụng.

Theo bộ này, các cuộc diễn tập sẽ tập trung kiểm tra khả năng sẵn sàng triển khai chiến đấu từ các địa điểm chưa được chuẩn bị trên khắp Belarus, nhấn mạnh tới yếu tố ngụy trang, cơ động đường dài và phối hợp tác chiến giữa lực lượng và trang bị.