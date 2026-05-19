Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em và học sinh

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Lãnh đạo Chính phủ đồng thời yêu cầu tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Công điện ngày 19/5 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Công điện nêu, vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ. Thời gian tới đây là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em.

195boi.png
Giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em. (Ảnh minh họa)

Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích và tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; chỉ đạo rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.

Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giám sát trẻ em, không để tiếp xúc với các nguồn nước có nguy cơ gây đuối nước…

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh.

Bộ Y tế cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.

#đuối nước #phòng chống đuối nước #giáo dục #trẻ em #học sinh #Đuối nước ở Phú Thọ #Đuối nước ở Đắk Lắk

