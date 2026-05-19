Siết bản quyền chấm dứt ‘xài chùa’ tại Việt Nam: Ai đang run nhất?

TPO - Từ các website phim lậu đến những video dùng nhạc trending để kiếm tiền, nhiều mô hình từng hoạt động trong “vùng xám” bản quyền đang đối diện rủi ro pháp lý lớn hơn trước. Công điện 38/CĐ-TTg cho thấy việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ đang được siết chặt theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Siết chặt vi phạm sở hữu trí tuệ

Chính phủ mở đợt cao điểm siết sở hữu trí tuệ trên toàn quốc bằng Công điện 38/CĐ-TTg. Đợt tổng tấn công được nhìn nhận ở cấp độ quản trị quốc gia, để ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có vi phạm về bản quyền âm nhạc, phim, trò chơi điện tử, chương trình truyền hình... Đằng sau động thái mạnh tay này là áp lực kinh tế và thương mại quốc tế ngày càng lớn đối với Việt Nam.

Ngày 30/4/2026, Việt Nam có tên trong danh sách “Priority Foreign Country” (PFC) - mức cảnh báo cao nhất trong cơ chế giám sát sở hữu trí tuệ của Mỹ. Sự vụ có thể tác động lớn tới niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài về môi trường bảo hộ tài sản trí tuệ tại Việt Nam cùng nhiều “kịch bản” gây ảnh hưởng có thể xảy ra.

Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong nước, tình trạng vi phạm bản quyền đã phát triển thành “hệ sinh thái vùng xám” kéo dài nhiều năm, từ web phim lậu, nhạc lậu, sách lậu đến việc sử dụng phần mềm crack, ảnh, nhạc và footage không giấy phép trong ngành sáng tạo nội dung. Điều này khiến các nền tảng và doanh nghiệp làm nội dung hợp pháp gần như không thể cạnh tranh công bằng.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm, đợt siết này còn là nỗ lực xây dựng thị trường nội dung số, buộc người dân hình thành thói quen trả tiền cho sản phẩm sáng tạo và xây dựng ngành công nghiệp văn hóa “sạch” về bản quyền để có thể phát triển bền vững.

Khó có thể xây dựng thành công nền công nghiệp văn hóa phát triển bền vững nếu như chính những người làm sáng tạo không được bảo vệ quyền lợi kinh tế chính đáng. Nếu thả nổi vấn đề bản quyền, các nhà sản xuất và tác giả sẽ dần mất đi động lực để đầu tư dài hạn vào các sản phẩm chất lượng cao.

Nhà nước đang có sự nhìn sở hữu trí tuệ như năng lực cạnh tranh quốc gia. Khi chi phí vi phạm thấp hơn chi phí tuân thủ pháp luật, hệ quả không chỉ là thất thoát doanh thu mà còn làm suy giảm động lực đổi mới sáng tạo của toàn thị trường.

Thời kỳ “content miễn phí” sắp kết thúc

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn tồn tại tâm lý cố hữu của phần lớn người dùng mạng là sử dụng âm nhạc, video, hình ảnh một cách miễn phí ("xài chùa") mà rất ít khi bị sờ gáy hay xử lý.

Việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật trên Internet diễn ra dễ dãi. Một ca khúc thịnh hành có thể thoải mái xuất hiện tràn lan từ các video ngắn trên TikTok, các buổi livestream bán hàng trực tuyến, các quán cà phê acoustic cho đến những clip kiếm tiền trên YouTube mà rất ít ai bận tâm đến việc xin phép hay thực hiện nghĩa vụ trả phí bản quyền cho tác giả.

Cục diện này buộc phải thay đổi khi các ngành nghề như livestream commerce (thương mại điện tử qua phát trực tiếp), YouTube và TikTok đã phát triển vượt bậc, trở thành những ngành công nghiệp có khả năng kiếm tiền với nguồn thu nhập khổng lồ. Khi âm nhạc và nội dung số trở thành khối tài sản tạo ra dòng tiền trực tiếp, thị trường bắt buộc phải đòi hỏi sự minh bạch trong quyền sở hữu và phân chia lợi nhuận.

Nhìn rộng hơn, nếu Việt Nam muốn thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư quốc tế vào ngành công nghiệp giải trí số, chúng ta phải xây dựng được hệ sinh thái lành mạnh, nơi quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng tuyệt đối.

Giai đoạn “xài chùa” đang dần khép lại. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi cả hai phía là cơ quan quản lý nhà nước và bản thân các nền tảng công nghệ. Hiện nay, các nền tảng lớn như YouTube, TikTok hay Facebook đều đã tích hợp hệ thống nhận diện nội dung thông minh bằng công nghệ AI. Hệ thống này tự động quét âm thanh, nhận diện giai điệu, bản ghi, phát hiện chính xác cả các bản nhạc cover hay remix.

Chỉ cần một đoạn nhạc ngắn xuất hiện trái phép trong video, hệ thống AI sẽ lập tức phát hiện tự động. Hậu quả là tài khoản vi phạm sẽ bị chặn tính năng kiếm tiền, buộc phải chia sẻ doanh thu cho chủ sở hữu gốc, hoặc nặng hơn là bị gỡ bỏ hoàn toàn nội dung.

YouTube là môi trường chịu tác động rõ nhất do đã vận hành cơ chế quản lý bản quyền nghiêm ngặt nhiều năm qua. Một kênh vi phạm có thể bị gậy bản quyền, claim (đòi quyền sở hữu) toàn bộ doanh thu quảng cáo, bị bóp tương tác, hạn chế hiển thị trên toàn cầu hoặc khóa kênh vĩnh viễn. Đối với các trường hợp vi phạm có yếu tố khai thác thương mại kéo dài với doanh thu lớn, tranh chấp có thể dẫn thẳng tới các vụ kiện tụng dân sự phức tạp.

Những đối tượng đối diện rủi ro lớn nhất và làn sóng thanh lọc

Chiến dịch siết chặt bản quyền lần này đang tạo ra áp lực đè nặng lên rất nhiều nhóm đối tượng từ cá nhân đến tổ chức. Rủi ro lớn nhất hiện nay thuộc về những đơn vị, cá nhân vẫn giữ thói quen sử dụng phần mềm crack, tài nguyên tải lậu miễn phí phục vụ cho công việc sáng tạo hàng ngày.

Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) ngày 6/5 gửi văn bản đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử… phải sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền.

Cục Bản quyền tác giả cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan đến tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Ví dụ ở mảng âm nhạc, rủi ro pháp lý lúc này bủa vây nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ, các nhà sáng tạo nội dung. Các quán acoustic, bar rooftop thường xuyên tổ chức biểu diễn ca nhạc có bán vé hoặc khai thác thương mại hiện là nhóm đối tượng dễ bị rà soát bản quyền nhất.

Bên cạnh đó, các công ty truyền thông, đơn vị sản xuất video quảng cáo nếu có hành vi tự ý lấy nhạc trending trên mạng để ghép vào sản phẩm tạo doanh thu mà chưa được cấp phép chính thức cũng sẽ đối mặt với các tranh chấp pháp lý.

Đáng ngại hơn, nhiều người vi phạm nhưng lại hoàn toàn không nhận thức được hành vi của mình. Nhiều nhà sáng tạo nội dung vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần tự cover, sử dụng vài giây nhạc nền ngắn ngủi, hoặc chỉ cần lời xin phép miệng với tác giả là đã đủ điều kiện hợp pháp.

Một tác phẩm âm nhạc được cấu thành từ nhiều lớp quyền độc lập bao gồm: quyền tác giả, quyền đối với bản ghi âm, quyền của ca sĩ biểu diễn và quyền khai thác thương mại.

Việc được chấp thuận sử dụng một phần nhỏ chưa bao giờ đồng nghĩa với việc cá nhân đó được toàn quyền khai thác thương mại tác phẩm trên các nền tảng số. Người làm nội dung bắt buộc phải thay đổi tư duy rằng dữ liệu có sẵn trên Internet không đồng nghĩa với việc được sử dụng miễn phí, một bản nhạc được đăng công khai hoàn toàn không có nghĩa là người khác có quyền lấy về để kinh doanh kiếm tiền.

Nhìn nhận về động thái này, Luật sư Phan Vũ Tuấn - Phó Chủ tịch Hội sở hữu trí tuệ TPHCM - đánh giá đây là tín hiệu cho thấy Nhà nước đã nhìn thẳng vào bản chất vấn đề, khẳng định không gian số không phải là một vùng đất vô pháp.

Không chỉ là giải pháp tình thế, cuộc "tổng siết" bản quyền theo tinh thần của Công điện 38, mà là bước đi bắt buộc để đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cam kết quốc tế về bảo hộ sở hữu trí tuệ, đồng thời giúp toàn bộ ngành công nghiệp sáng tạo tự tin bước ra thế giới.