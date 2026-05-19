Giai đoạn hụt hơi của phim Việt

TPO - Sau chuỗi ngày thống trị phòng vé từ 2025 đến đầu năm 2026, điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn hụt hơi rõ rệt, hàng loạt dự án nội địa liên tiếp rơi khỏi top doanh thu.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam ngày 17/5, nhiều phim Việt gần như bị “xóa sổ” khỏi bảng xếp hạng doanh thu ngày. Hiện tại, chỉ còn Heo 5 móng và Phí phông trụ lại top 5 với doanh thu lần lượt 327 triệu đồng và 314 triệu đồng.

Trong khi đó, loạt dự án mới ra rạp ghi nhận thành tích gây thất vọng. Một thời ta đã yêu chỉ bán được 614 vé trên tổng số 444 suất chiếu, thu khoảng 57 triệu đồng. Sau ba ngày ra mắt, doanh thu dự án vượt hơn 800 triệu đồng. Bộ phim tạo tranh luận trên mạng xã hội vì một đoạn video dài khoảng một phút.

Nếu không tạo bùng nổ doanh thu vào tuần đầu công chiếu, cơ hội hòa vốn cho dự án có Mạnh Trường là rất hiếm.

Phân đoạn Quốc Trường hái hoa cho Quỳnh Thy được chia sẻ rộng rãi, nhiều khán giả ví như “chuông xe tăng” mới của điện ảnh Việt - cụm từ dùng để phóng đại cảm giác ngượng ngùng trước những tình huống bị cho là lố bịch. Không ít bình luận nhận xét lời thoại “giả trân”, cách xử lý thiếu tự nhiên, thậm chí bị chê “như AI viết kịch bản”.

Tình cảnh tương tự xảy ra với Thẩm mỹ viện âm phủ. Dự án có sự tham gia của Ngọc Trinh và Xuân Lan chỉ thu khoảng 52 triệu đồng, bán được 614 vé trên 245 suất chiếu. Tác phẩm được nhận xét có phần hình ảnh chỉn chu, ý tưởng giàu tiềm năng nhưng kịch bản nhiều hạn chế, thiếu chiều sâu.

Không chỉ các phim mới ra mắt thất thế, nhiều dự án công chiếu dịp 30/4 cũng sắp rời rạp.

Anh hùng hiện có 107 suất chiếu mỗi ngày, thu khoảng 48 triệu đồng.

Trùm sò của Đức Thịnh hiện còn khoảng 62 suất chiếu, bán được 188 vé, thu gần 15 triệu đồng/ngày. Thanh Thúy liên tục thực hiện các hoạt động “cứu phim”, doanh thu phim mới dừng ở khoảng 17 tỷ đồng, cách rất xa mức hòa vốn được cho là khoảng 80 tỷ đồng.

Đại tiệc trăng máu 8 gây chú ý khi chỉ còn 10 suất chiếu, doanh thu chưa tới 3 triệu đồng, thậm chí xếp sau Hẹn em ngày nhật thực - bộ phim đã ra mắt từ đầu tháng 4.

Sự sa sút của loạt phim Việt diễn ra ngay sau giai đoạn các dự án nội địa từng áp đảo hoàn toàn phòng vé. Năm qua, thị trường liên tục chứng kiến các dự án trăm tỷ, những kỷ lục doanh thu bị phá vỡ, tạo cảm giác điện ảnh Việt đã bước vào thời kỳ vàng son.

Sự thay đổi này đến từ việc khán giả dần ưu tiên những câu chuyện gần gũi với văn hóa và đời sống Việt Nam thay vì chỉ tìm kiếm trải nghiệm thị giác từ bom tấn Hollywood. Nhiều nhà làm phim được xem là “bảo chứng phòng vé” như Trấn Thành, Victor Vũ, Lý Hải… cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng, tạo ra các tác phẩm dễ tiếp cận số đông, khai thác yếu tố gia đình, tình cảm hoặc hài kịch để kéo khán giả ra rạp.

Bộ phim Thẩm mỹ viện âm phủ đạt tổng doanh thu 12 tỷ đồng, tụt hạng nhanh chóng ở bảng tổng sắp phòng vé.

Tuy nhiên, mặt trái của giai đoạn tăng trưởng nóng là phim Việt ra rạp ngày càng ồ ạt, trong khi chất lượng không đồng đều.

Một số bộ phim còn rơi vào tình trạng “viral ngược” - được bàn tán nhiều nhưng chủ yếu theo hướng chế giễu.

Chính vì vậy, thị trường điện ảnh Việt đang chứng kiến thực tế: một số phim thắng lớn, thu hàng trăm tỷ đồng, nhưng cũng có không ít nhà sản xuất thua lỗ nặng. Nhiều dự án không thể hòa vốn dù đã tung đủ chiêu quảng bá, thậm chí có nhà làm phim phải bán tài sản để trả nợ sau thất bại phòng vé.

Trong bối cảnh phim ngoại trở lại mạnh mẽ với lợi thế về thương hiệu, kỹ thuật sản xuất và chiến dịch quảng bá toàn cầu, áp lực dành cho phim Việt ngày càng lớn hơn. Ngoài ra, việc quá nhiều phim nội dồn dập ra rạp trong thời gian ngắn cũng khiến thị trường rơi vào cạnh tranh khốc liệt. Những dự án không đủ sức bật nhanh chóng bị cắt suất chiếu, gần như không có cơ hội tiếp cận khán giả.