Hà Nội động thổ nhà máy điện rác hơn 5.200 tỷ đồng sau 10 năm chậm tiến độ

Sáng 19/5, tại xã Xuân Mai (Hà Nội), Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai phối hợp với Công ty cổ phần Cẩm Thạch Xanh (GMC) tổ chức Lễ động thổ Dự án Nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thoong.

Dự án Nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thoong có tổng vốn đầu tư khoảng 5.250 tỷ đồng, công suất xử lý 2.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 45MW. Đây là dự án nhà máy điện rác công nghệ cao đầu tiên tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội, được kỳ vọng sẽ trở thành “mảnh ghép chiến lược” trong bản đồ điện rác của Thủ đô.

Theo chủ đầu tư, dự án được triển khai trên diện tích hơn 103.138 m² tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội. Nhà máy sẽ tiếp nhận, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại gồm rác sinh hoạt và rác công nghiệp thông thường; đồng thời kết hợp phát điện từ nhiệt thu hồi và tái chế tro xỉ làm vật liệu xây dựng sau đốt.

Lễ động thổ dự án

Chủ đầu tư đồng thời đưa ra bốn cam kết gồm: khởi công đúng tiến độ trong tháng 6/2026; vận hành thương mại đúng quý 4 năm 2027; thiết lập hệ thống quan trắc tự động truyền dữ liệu trực tiếp tới cơ quan quản lý nhà nước; bảo đảm trách nhiệm xã hội với cộng đồng dân cư địa phương trong suốt vòng đời dự án.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, dự án Nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thoong là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường của Hà Nội. Sau hơn 10 năm chuẩn bị các thủ tục đầu tư, dự án đã chính thức được động thổ triển khai, góp phần nâng cao năng lực xử lý chất thải và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại lễ động thổ

Ông Cường yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ việc quan trắc môi trường tự động, công khai minh bạch dữ liệu theo quy định; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ưu tiên sử dụng lao động địa phương và phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại trong quá trình triển khai, vận hành dự án. Các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để dự án hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả sau khi đi vào hoạt động.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, mỗi ngày Thủ đô phát sinh hơn 8.000 tấn rác sinh hoạt. Hiện các nhà máy điện rác lớn của thành phố chủ yếu tập trung ở phía Bắc và Tây Bắc như Nhà máy điện rác Sóc Sơn và Nhà máy Seraphin tại Xuân Sơn. Khu vực Tây Nam gồm Xuân Mai, Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức và các vùng lân cận hiện chưa có nhà máy xử lý rác công nghệ cao quy mô lớn.

Dự án cũng được kỳ vọng góp phần giảm quãng đường vận chuyển rác từ các huyện phía Tây Nam về khu xử lý phía Bắc, giảm áp lực môi trường và từng bước hình thành “tam giác xử lý rác công nghệ cao” tại Hà Nội gồm khu vực Bắc, Tây Bắc và Tây Nam Thủ đô.