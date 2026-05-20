Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội cơ bản hoàn thành kiểm đếm giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Thanh Hiếu

TPO - UBND thành phố yêu cầu trong năm 2026, xã Hòa Lạc phải hoàn thành GPMB dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đến nay, xã đã kiểm đếm được 99,7% và dự kiến hoàn thành GPMB trong thời gian tới.

Chiều 19/5, ông Nguyễn Văn Thá - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Lạc cho biết: Xã đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm GPMB dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo ông Thá, Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc được triển khai từ những năm 2000, với tổng diện tích phải GPMB là 1.432ha.

1000054144.jpg
UBND xã Hòa Lạc thực hiện công tác kiểm đếm dự án.

Đến cuối năm 2025, đã có khoảng 1.338,16ha hoàn thành GPMB và bàn giao cho Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội quản lý; còn lại khoảng 93,84ha chưa GPMB.

UBND thành phố yêu cầu trong năm 2026, xã Hòa Lạc phải hoàn thành GPMB dự án.

Từ tháng 4/2026 đến nay, xã tập trung triển khai GPMB 71,18ha còn lại, với 1.390 thửa đất.

Đến ngày 19/5, công tác kiểm đếm tại dự án đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể, đã kiểm đếm được trên 70,97 ha (đạt 99,7%). Hiện chỉ còn khoảng 2.100 m2 với 4 thửa đất chưa hoàn thành kiểm đếm.

Song song với kiểm đếm, xã cũng tiến hành xác nhận nguồn gốc đất, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. UBND xã đã tổ chức 2 đợt bốc thăm tái định cư cho 12 hộ dân.

UBND xã Hòa Lạc cho biết, dự án được triển khai trong thời gian dài, có sự biến động về mốc giới, chủ sử dụng đất. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp mua bán, chuyển nhượng, cho tặng viết tay nên công tác GPMB gặp khó khăn.

Dự kiến, trong tuần tới xã Hòa Lạc sẽ hoàn thành công tác kiểm đếm, ban hành dự thảo phương án bồi thường để lấy ý kiến người dân.

Trường hợp người dân đồng thuận xã sẽ ban hành quyết định phê duyệt phương án; trường hợp người dân có ý kiến, xã sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo phương án theo quy định.

UBND xã phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho người dân trong tháng 6/2026.

Được biết, Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập theo Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12/10/1998 với tổng diện tích 1.586 ha.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xây dựng theo mô hình thành phố khoa học với đầy đủ các dịch vụ tiện ích và những khu chức năng.

Thanh Hiếu
#Giải phóng mặt bằng #Khu công nghệ cao Hòa Lạc #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe