Thế giới

Bà Jennifer Wicks McNamara trở thành nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam

Bình Giang

TPO - Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara trở thành Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Bà Jennifer Wicks McNamara trở thành nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam.

Thông báo đăng trên trang web của Thượng viện Mỹ ngày 18/5 (ngày 19/5 theo giờ Việt Nam) cho biết 49 đề cử nhân sự được phê chuẩn lần này, trong đó có bà Jennifer Wicks McNamara.

Bà Jennifer Wicks McNamara đã có hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm làm việc trong Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau khi được Thượng viện Mỹ chấp thuận, bà trở thành nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam.

Trong tuyên bố tại phiên điều trần đề cử trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 11/12/2025, bà Jennifer Wicks McNamara cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực, đồng thời khẳng định “một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường phù hợp với lợi ích của Mỹ”.

Bà Jennifer Wicks McNamara cũng nhấn mạnh, Việt Nam đã có những hỗ trợ quan trọng cho các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm việc hồi hương hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích, và bà sẽ ủng hộ việc tiếp tục các chương trình liên quan đến giải quyết hậu quả chiến tranh này.

Từ tháng 11/2012, bà Jennifer Wicks McNamara giữ chức Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm tổng thống Mỹ, phục vụ qua 4 đời tổng thống Mỹ, đồng thời là một công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm làm việc trong Chính phủ Mỹ.

Hiện, chưa rõ khi nào bà Jennifer Wicks McNamara sẽ đến Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ mới.

#Đại sứ Mỹ #Jennifer Wicks McNamara #Quan hệ Việt - Mỹ

