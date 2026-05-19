Tình hình toàn cầu bất ổn, vì sao các lãnh đạo thế giới lần lượt thăm Trung Quốc?

TPO - Sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến vào ngày 19/5 để gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Với hàng loạt chuyến thăm của các nhà lãnh đạo nước ngoài trong năm nay, dường như Bắc Kinh đã trở thành điểm đến để giải quyết những vấn đề lớn mà các thể chế quốc tế truyền thống không thể giải quyết được.

Chuyến thăm của Tổng thống Trump từ ngày 13 đến 15/5 chắc chắn đã có tác động mạnh mẽ đến việc thiết lập lại quan hệ Mỹ - Trung. Hơn thế nữa, chuyến thăm đã mang đến một cơ hội thực sự để định hình lại mối quan hệ, từ cạnh tranh sang quan hệ đối tác thực sự.

Trong các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về một tầm nhìn mới nhằm xây dựng mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính ổn định chiến lược. Điều này bao gồm sự ổn định tích cực với hợp tác là trụ cột, sự ổn định lành mạnh với cạnh tranh trong giới hạn thích hợp, sự ổn định liên tục với những khác biệt có thể quản lý được, và sự ổn định lâu dài với kỳ vọng hòa bình.

Khái niệm này hoàn toàn trái ngược với giai đoạn trước đây của mối quan hệ, vốn đặc trưng bởi sự cạnh tranh giữa hai cường quốc. Điều đó cho thấy, Chủ tịch Tập Cận Bình hy vọng quan hệ với Mỹ sẽ chuyển từ cạnh tranh sang hợp tác.

“Những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ” là cụm từ thường được ông Tập Cận Bình sử dụng để mô tả giai đoạn hiện tại của lịch sử thế giới. Cụm từ này cho thấy sự hỗn loạn trên thế giới ngày nay và sự thất bại của các thể chế truyền thống trong việc giải quyết sự hỗn loạn đó.

Cuộc xung đột ở châu Âu đã kéo dài sang năm thứ tư. Các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, và cuộc tấn công vào Iran của Mỹ - Israel đều đã được thảo luận nhiều lần tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) cũng như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra.

Ngay cả khi đối mặt với sự gián đoạn của chuỗi cung ứng quốc tế và sự gia tăng giá năng lượng trên toàn thế giới, Trung Quốc vẫn duy trì được nền kinh tế ổn định. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc (2026-2030) kêu gọi mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài. Trong lĩnh vực công nghệ cao, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác quốc tế thay vì tự cô lập mình sau những “bức tường cao” như một số quốc gia khác.

Trong bối cảnh đó, một số quốc gia đang dần xa rời việc tìm kiếm các giải pháp đa phương cho những vấn đề cấp bách, thể hiện chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng lớn hơn trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Một số quốc gia quyết định đi theo con đường riêng của mình mà không xem xét đến lợi ích của các nước láng giềng. Và sự gia tăng căng thẳng chính trị dẫn đến việc nhiều quốc gia tìm kiếm vũ khí hủy diệt, gây nguy hiểm cho các hiệp ước được thiết lập để hạn chế việc sở hữu vũ khí hạt nhân và ngăn chặn việc sử dụng chúng.

Trên nhiều phương diện, nền tảng của các chuẩn mực và nguyên tắc quốc tế được thiết lập sau Thế chiến II đã bị suy yếu nghiêm trọng, tạo cơ sở cho các cuộc xung đột lớn hơn, thậm chí cả xung đột hạt nhân.

Năm nay, đã có hơn 10 nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Bắc Kinh để thảo luận về tình hình thế giới và các vấn đề khu vực.

Tổng thống Putin đến Trung Quốc vào thời điểm các hoạt động quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra. Trong suốt cuộc xung đột, Trung Quốc đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga, và đồng thời duy trì quan hệ tốt với Ukraine. Mối quan hệ Trung Quốc - Nga đã được củng cố trong những năm qua, nhờ mối quan hệ thân thiết giữa hai lãnh đạo và sự đồng thuận chung của họ về các vấn đề trật tự thế giới quốc tế.

Ngoài ra, với lập trường của Trung Quốc về cuộc xung đột ở Iran, không có gì đáng ngạc nhiên khi Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi đã đến thăm Bắc Kinh vào ngày 6/5, một tuần trước chuyến thăm của Tổng thống Trump, vào thời điểm tổng thống Mỹ lại đe dọa tấn công quân sự vào Iran.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - quốc gia đóng vai trò trung gian hoà giải giữa Mỹ và Iran - cũng sẽ có chuyến thăm ba ngày tới Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 23/5, ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin.

Có thể thấy, thông điệp phát ra từ Trung Quốc ở thời điểm hiện tại là sự ổn định và hy vọng trong một thế giới mà xung đột và hỗn loạn ngày càng trở nên bình thường.

Với vai trò quan trọng mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga nắm giữ, sự khởi đầu mới này có thể tạo động lực để khôi phục một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bền vững.

Trong bối cảnh tê liệt chung của nhiều thể chế quốc tế, kiểu ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia mà Trung Quốc đang tận dụng sẽ cung cấp một giải pháp thay thế. Chuyến thăm của Tổng thống Putin sẽ là một ví dụ khác trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mang lại trật tự từ sự hỗn loạn.