Xã hội

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về công tác cán bộ

Viết Hà

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La điều động, phân công ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Cơi.

Ngày 19/5, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ. Theo đó, ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Cơi.

Ông Phùng Kim Sơn sinh năm 1980, quê quán TP. Hà Nội, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

son-la-dieu-dong-giam-doc-so-lam-bi-thu-phuong-chieng-coi-113750-535.jpg
Ông Lò Minh Hùng trao quyết định cho ông Phùng Kim Sơn.

Ông Sơn từng đảm nhận các vị trí công tác: Phó Trưởng ban Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La; Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh Sơn La; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La...

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La chúc mừng ông Phùng Kim Sơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ mới.

Ông Hùng bày tỏ tin tưởng, với phẩm chất, năng lực, kiến thức và kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác, ông Phùng Kim Sơn sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chiềng Cơi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đề nghị, ông Sơn cùng tập thể cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phùng Kim Sơn khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Chiềng Cơi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; phấn đấu xây dựng địa phương phát triển xanh, nhanh và bền vững.

