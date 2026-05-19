Vụ 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ, Bộ Y tế thông tin giật mình

TPO - Bộ Y tế cho biết mỗi năm cả nước có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Vụ tai nạn đặc biệt thương tâm tại xã Sông Lô (Phú Thọ) thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về kỹ năng an toàn và công tác phòng ngừa tai nạn cho trẻ nhỏ.

Sáng 19/5, đoàn công tác Bộ Y tế (đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam) đã tới thắp hương, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi đến thăm hỏi, chia buồn với các gia đình, đoàn công tác có buổi làm việc với chính quyền địa phương, đại diện đoàn công tác đánh giá đây là vụ tai nạn đặc biệt đau lòng, xảy ra vào thời điểm học sinh nghỉ hè nên nguy cơ đuối nước ở trẻ em tăng cao.

Bộ Y tế đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các khu vực nguy hiểm ven sông, hồ; tăng cường cắm biển cảnh báo, trang bị thiết bị cứu hộ và đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em.

Làm việc với đoàn công tác, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch xã Sông Lô cho biết, tối 18/5, sau khi hoàn tất các thủ tục, bàn giao các cháu cho các gia đình thực hiện các thủ tục an táng theo phong tục địa phương.

Theo thông tin ban đầu, chiều hôm xảy ra vụ việc, các cháu học sinh được nghỉ học, do chỉ học một buổi nên rủ nhau ra khu vực bãi sông chơi và tắm. Thời điểm này nước sông không lớn, xuất hiện bãi cát rộng nên các cháu thường ra vui chơi. Nhóm đi chơi có tổng cộng 9 cháu. Khi sự việc xảy ra, các cháu còn lại hoảng loạn chạy lên khu vực quán gần đó kêu cứu.

Tuy nhiên, khoảng cách từ bãi sông lên khu dân cư khá xa nên việc tiếp cận cứu hộ gặp khó khăn. Người dân xuống hiện trường chỉ kịp đưa được một cháu lên bờ nhưng không thể cứu sống.

“Dù phần lớn biết bơi nhưng chỉ ở mức tự phát, chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng an toàn dưới nước. Khi gặp tình huống hoảng loạn, các cháu ôm, níu nhau nên không thể thoát ra”, ông Dũng cho biết.

Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra vụ việc là một nhánh lạch thông ra sông, có nhiều hố sâu do hoạt động khai thác cát trước đây để lại. Trước đây khu vực này từng xảy ra nhiều vụ đuối nước, riêng năm 2008 đã có 4 trường hợp tử vong.

Công an tỉnh Phú Thọ cắm biển báo tại vị trí 5 học sinh tử vong vì đuối nước.

Tại cuộc làm việc đại diện Bộ Y tế cho biết, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, đặc biệt vào dịp hè các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương, gây đau xót trong dư luận.

Ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho rằng, việc thiếu các biện pháp an toàn tại khu vực sông, suối, ao hồ còn tiềm ẩn rủi ro đối với cả người dân và những người tham gia cứu hộ.

Vì vậy, địa phương cần khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp như cắm biển cảnh báo, bố trí sẵn thiết bị cứu hộ, đồng thời tăng cường dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu hộ và sơ cấp cứu cho trẻ em.