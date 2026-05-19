Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng

TPO - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, ngụy trang trong các thiết bị điện tử.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: T.A

Theo đó, khoảng tháng 10/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam.

Ngày 15/4, Công an TP Hà Nội đã triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội, thu giữ 5kg vàng thỏi cùng một số tang vật có liên quan.

Quá trình mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây là đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử.

Sau đó, Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) có nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm 5 đối tượng người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.

Tang vật thu giữ. Ảnh: T.A

Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển... để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cụ thể, sau khi nhận hàng từ đối tượng người Trung Quốc, nhóm đối tượng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Đỗ Minh Đức là người tiếp nhận tiền giao dịch và chuyển lại cho đối tượng cầm đầu người Trung Quốc. Mỗi tháng Đức được trả công từ 120 - 150 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỉ đồng/kg với tổng số 300kg, tương đương 8.000 cây vàng, tổng trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.