Khởi tố 2 người đàn ông nấu cao hổ và chủ nhà hàng giết mổ chim hoang dã

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp khởi tố 3 vụ án liên quan hành vi nấu cao hổ, vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và giết mổ chim hoang dã trái phép.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây tình trạng vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và động vật nguy cấp, quý, hiếm diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Điển hình, ngày 22/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Nguyễn Tuấn Anh (SN 1971, trú phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Ngô Văn Dung (SN 1976, trú xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh) đang tổ chức nấu cao hổ tại khu vực sân sau nhà số 101, thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ da hổ còn dính xương, thịt cùng nhiều xương động vật và công cụ liên quan phục vụ việc nấu cao. Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh khai đã mua bộ da hổ với giá 280 triệu đồng từ một người không rõ danh tính để nấu cao bán kiếm lời.

Tang vật vụ án.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Tiếp đó, ngày 2/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bảo Đài bắt quả tang Nguyễn Văn Tiếp (SN 1974, trú thôn Bình Minh, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) tàng trữ trái phép một bộ xác hổ tại khu vực bếp nhà mẹ đẻ ở xã Bảo Đài.

Nguyễn Văn Tiếp khai đã mua bộ da và xương hổ với giá khoảng 300 triệu đồng nhằm mục đích nấu cao bán kiếm lời. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tiếp về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Không chỉ các hành vi liên quan hổ quý hiếm, lực lượng chức năng còn xử lý mạnh tay tình trạng giết mổ, kinh doanh chim hoang dã trái phép.

Ngày 13/4, tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh và Công an phường Từ Sơn kiểm tra nhà hàng Hùng Cò trên đường Tô Hiến Thành, phường Từ Sơn.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Danh Việt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 83 cá thể chim hoang dã đã bị giết mổ. Kết quả giám định xác định đây là chim Kịch và chim Vạc, thuộc loài động vật rừng hoang dã thông thường.

Chủ nhà hàng là Nguyễn Danh Việt (SN 1976) khai nhận đã thu mua chim do người dân săn bắt để nuôi nhốt, giết mổ rồi bán cho khách kiếm lời. Đáng chú ý, trước đó đối tượng từng bị xử phạt hành chính về hành vi nuôi nhốt động vật rừng thông thường nhưng vẫn tái phạm.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Danh Việt về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.