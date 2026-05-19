Học Bác không bằng khẩu hiệu mà bằng hiệu quả thực chất

TPO - Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị diễn ra nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng đại diện các ban, bộ, ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận, đánh giá cao sự sáng tạo và những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, 131 tập thể, cá nhân được tuyên dương hôm nay là minh chứng sinh động cho chân lý: Những điều lớn lao luôn bắt đầu từ những việc làm bình dị, thiết thực và đầy trách nhiệm.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Hội nghị.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu, việc Học tập và làm theo Bác Hồ không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Không chỉ học điều Bác Hồ nói, mà quan trọng hơn là làm điều Bác dạy, biến tư tưởng của Người thành hành động cách mạng cụ thể, trong lao động, trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặc biệt lưu ý 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức Công đoàn cần chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ nêu gương sang lan tỏa các giá trị tốt đẹp; học Bác không bằng khẩu hiệu mà bằng hiệu quả thực chất. Đồng thời, gắn việc học Bác với nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Đội ngũ cán bộ công đoàn phải tâm huyết, dám nghĩ, dám làm và sát sao với người lao động.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu và động lực của sự nghiệp phát triển. Vì thế mọi hoạt động của công đoàn phải hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm để phục vụ, chuyển mạnh từ phong trào hình thức sang hiệu quả thực chất, từ hành chính hóa sang đồng hành và chia sẻ kiến tạo”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp công đoàn triển khai đồng bộ, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Toàn hệ thống duy trì hàng nghìn mô hình sáng tạo như “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Công nhân làm theo lời Bác”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: "Quán triệt tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước, các cấp công đoàn chú trọng phát động các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Theo ông Tuấn, 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 103 nghìn tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96 nghìn cá nhân và gần 30 nghìn tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu được tôn vinh tại Lễ biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, qua những câu chuyện sinh động từ cơ sở, việc học Bác đã thực sự trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, hun đúc niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến.

Trong giai đoạn tới, công đoàn các cấp sẽ tiếp tục ứng dụng nền tảng số, cụ thể hóa tiêu chí "học tập" và "làm theo" sát với từng đối tượng, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân hiện đại theo tinh thần Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới.

Dịp này, chương trình giao lưu “Từ lời Bác dạy khơi thông khát vọng lao động và cống hiến của người lao động Việt Nam” cũng được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng các giá trị tích cực trong toàn hệ thống.