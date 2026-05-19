Cháy căn hộ chung cư ở TPHCM

TPO - Chiều 19/5, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ thuộc tháp C1 của một chung cư trên địa bàn phường Long Trường, TPHCM khiến nhiều cư dân hoảng hốt di tản xuống mặt đất qua lối thoát hiểm.

Theo thông tin từ Ban Quản lý chung cư, khoảng 14h57 cùng ngày, lực lượng chức năng tại chỗ phát hiện đám cháy phát sinh tại khu vực ban công căn hộ C1.07.XX. Ngay sau đó, hệ thống chuông báo cháy được kích hoạt, cư dân tại tháp C1 được hướng dẫn nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn theo lối thoát hiểm.

Đám cháy được cho là xuất phát từ cục nóng máy điều hòa đặt ở ban công căn hộ.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để dập lửa, khống chế thành công đám cháy, đảm bảo an ninh, an toàn tại chung cư.

Theo đại diện Ban Quản lý chung cư, vụ cháy không gây thương vong về người. Ban Quản lý đang phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy phường Long Trường kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy. Thông tin chi tiết sẽ tiếp tục được cập nhật đến cư dân trong thời gian tới.

Cư dân tháo chạy khỏi chung cư.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi sự cố được kiểm soát, nhiều cư dân đã quay trở lại căn hộ sinh hoạt bình thường. Vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của hệ thống cảnh báo cháy, kỹ năng thoát nạn và phương án xử lý sự cố tại các chung cư cao tầng.