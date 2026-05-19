Xã hội

Lâm Đồng tạm dừng xe qua đèo Gia Bắc từ ngày mai

Thái Lâm

TPO - Từ 5h ngày 20/5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tạm dừng lưu thông trên quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc (xã Sơn Điền) để khắc phục sạt lở và phân luồng nhiều tuyến di chuyển.

Ngày 19/5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành thông báo tạm dừng lưu thông trên tuyến quốc lộ 28, đoạn từ Km43+500-Km54+000 qua đèo Gia Bắc (xã Sơn Điền) để khắc phục sạt lở.

Theo Sở Xây dựng, việc tạm dừng lưu thông nhằm triển khai thi công xử lý sạt lở trên Quốc lộ 28 đoạn Km43+500-Km60+000 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng.

img-4053.jpg
Tạm dừng xe qua đèo Gia Bắc từ 5h ngày 20/5.

Thời gian cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo Gia Bắc bắt đầu từ 5h ngày 20/5 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian tạm dừng, Sở Xây dựng hướng dẫn các phương tiện từ khu vực Lâm Đồng (cũ) đi Bình Thuận (cũ) và ngược lại di chuyển theo các tuyến quốc lộ 28B, quốc lộ 55 hoặc tuyến đường B’Sa - Đạ P’Loa (ĐT717).

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng và đơn vị thi công lắp đặt rào chắn, hệ thống biển báo và tổ chức hướng dẫn giao thông theo phương án phân luồng đã được phê duyệt.

Đồng thời, Sở đề nghị lực lượng công an và chính quyền địa phương phối hợp tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công.

img-4054.jpg
Xe nối dài trên đèo Gia Bắc.

Trước đó, rạng sáng 19/5, do mưa lớn kéo dài, khu vực đang thi công sửa chữa tại Km51+900 quốc lộ 28 xảy ra sạt lở, bùn đất từ taluy dương tràn xuống lấp kín mặt đường. Sự cố khiến giao thông qua đèo Gia Bắc bị chia cắt, nhiều phương tiện ùn ứ.

Sau sự cố, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng ứng trực điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện không di chuyển qua khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Hiện các đơn vị chức năng đang huy động nhân lực, phương tiện xử lý đất đá nhằm sớm khôi phục lưu thông trên tuyến.

#đèo Gia Bắc #sạt lở trên quốc lộ 28 #Lâm Đồng #tạm dừng xe lưu thông #phân luồng nhiều tuyến

