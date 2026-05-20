Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào tối 19/5 để bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài hai ngày, trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Theo SCMP, vào khoảng 22h15 (giờ Bắc Kinh) ngày 19/5, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng phái đoàn cấp cao đã đến thủ đô Bắc Kinh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Putin sẽ lưu trú tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài. Chương trình làm việc chính thức bắt đầu vào sáng 20/5 với lễ đón tại Quảng trường Thiên An Môn, sau đó là cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến có cuộc gặp bên tiệc trà để trao đổi sâu hơn về các vấn đề song phương và những vấn đề quốc tế.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, văn kiện được xem là nền tảng trong quan hệ song phương hiện nay.

Phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Putin gồm nhiều quan chức cấp cao, bộ trưởng và lãnh đạo các tập đoàn lớn. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết khoảng 40 văn kiện hợp tác song phương dự kiến sẽ được ký kết, trong đó có tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Trung.

Theo phía Nga, các cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Tập sẽ bao gồm cả cuộc hội đàm riêng và hội đàm mở rộng, tập trung vào những vấn đề then chốt trong quan hệ song phương cũng như các diễn biến quốc tế lớn.

Trong một bài phát biểu video được phát sóng trước chuyến thăm, Tổng thống Nga Putin gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "người bạn tốt lâu năm", và cho biết mối quan hệ giữa hai nước đã đạt đến "mức độ chưa từng có".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước dựa trên sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, hỗ trợ cho lợi ích cốt lõi của nhau, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Chuyến thăm gần đây nhất của ông Putin đến Trung Quốc là vào tháng 9/2025, khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thiên Tân.

