Pháp luật

Truy lùng nghi phạm gây thảm án 3 người tử vong ở Tây Ninh

Hữu Huy

TPO - Chiều tối 19/5, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh khiến 3 người tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt hung thủ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh vào chiều 19/5. Nghi phạm được cho là đã dùng hung khí sát hại vợ cũ, mẹ vợ và một cháu bé rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hậu Thạnh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và truy tìm nghi phạm liên quan.

Danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

anh-man-hinh-2026-05-19-luc-210339.jpg
Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, người dân sống gần một căn nhà ở xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh nghe tiếng la hét, cự cãi lớn phát ra từ bên trong nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây, họ phát hiện một người phụ nữ lớn tuổi, con gái của bà và một cháu bé đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Nghi phạm được xác định là chồng cũ của người con gái.

Sau khi gây án, người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm.

