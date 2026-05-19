Pháp luật

Nhóm buôn lậu vàng trị giá hàng chục tỷ đồng sa lưới khi qua sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyễn Dũng

TPO - Phát hiện người phụ nữ mang hơn 2,2kg vàng 9999 trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới hoạt động có tổ chức.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC03) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, ngụ tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Trước đó, ngày 20/4, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2,2kg vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục bay đi Phú Quốc. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và làm việc.

Một lượng lớn vàng có nhiều nghi vấn bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Qua đấu tranh, Ngọc Anh khai nhận số vàng trên được mua từ Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm hưởng chênh lệch giá. Sau khi đưa về TPHCM, số vàng được mang đến nhà Nguyễn Duy Tấn để nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục tiêu thụ.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2026, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Lô vàng phát hiện từ Campuchia.

Nhóm này sử dụng ứng dụng WhatsApp để liên lạc, góp vốn và điều phối hoạt động. Các đối tượng đổi tiền Việt sang USD, chia nhỏ cho nhiều người mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan. Tại Phnom Penh, số tiền được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng vòng tay, mặt dây chuyền và các loại trang sức khác.

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng chia nhỏ số vàng, đeo trên người dưới dạng trang sức cá nhân khi nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi đưa trót lọt về TPHCM, toàn bộ vàng được gom lại và mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc thành khối lớn trước khi tiêu thụ trong nước.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

