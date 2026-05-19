Công an xác minh vụ bé gái 14 tuổi nghi bị xâm hại tình dục nhiều lần

TPO - Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh thông tin tố giác của một gia đình việc con gái 14 tuổi ở xã Sông Đốc nghi bị người ở trọ gần nhà xâm hại tình dục nhiều lần.

Ngày 19/5, nguồn tin của PV Tiền Phong, Công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin tố cáo vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 18/5, bà P.T.T (ngụ xã Sông Đốc, Cà Mau) trình báo công an việc con gái 14 tuổi nghi bị C.Q.H (34 tuổi, ngụ cùng địa phương) xâm hại tình dục.

Qua xác minh ban đầu, khoảng đầu tháng 5/2026, H. quen biết với con gái bà T., sau đó hai người thường xuyên nhắn tin qua lại trên Facebook, rồi hẹn gặp mặt. Sau khi nhận tin báo từ gia đình, công an đã mời H. làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu H. khai nhận, từ thời điểm quen biết đến nay, H. và con gái bà T. đã quan hệ tình dục nhiều lần tại nhà trọ của H.