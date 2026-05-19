‘Chồng hờ’ đốt nhà làm 2 người chết, con 4 tuổi nguy kịch

Tân Lộc

TPO - Căn nhà bị cháy khiến 2 người lớn tử vong, còn bé 4 tuổi là con chung của 2 người nguy kịch. Lực lượng chức năng địa phương nghi vấn vụ cháy do người đàn ông gây ra, do có mâu thuẫn từ trước với người tình sống chung nhà.

UBND xã Phong Thạnh (tỉnh Cà Mau) vừa báo cáo nhanh vụ cháy nhà làm 2 người tử vong, một bé 4 tuổi bị thương nặng mới xảy ra trên địa bàn.

Bé 4 tuổi được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 3 trong tình trạng nguy kịch.

Theo báo cáo, rạng sáng 17/5, Công an xã Phong Thạnh nhận tin báo của người dân về vụ cháy tại căn nhà của bà N.H.G. (SN 1985). Lập tức lực lượng địa phương được huy động tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu người bị nạn.

Tuy nhiên, do bỏng nặng ông D.T.C. (SN 1983) tử vong trên đường cấp cứu, bà G. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhưng cũng tử vong vào sáng 18/5.

Riêng, bé N.T.P. (4 tuổi) con chung của hai người bị thương nặng, được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 3 TPHCM điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Qua xác minh ban đầu của lực lượng chức năng, nghi vấn ông C. đã đốt căn nhà. Ông C. bà G. sống chung với nhau như vợ chồng và có con chung là bé P. Thời gian gần đây giữa ông C. và bà G. xảy ra mâu thuẫn, ông C. từng doạ sẽ giết bà G.

