Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện bom 'khủng' còn nguyên đầu nổ khi cải tạo vườn

Hoài Nam

TPO - Trong lúc cải tạo khu vườn để xây nhà, một hộ dân ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện quả bom MK 81 còn nguyên đầu nổ sót lại sau chiến tranh. Lực lượng công binh sau đó đã tổ chức di dời và hủy nổ an toàn.

Video quả bom được lực lượng công binh tiến hành hủy nổ thành công. (Văn Khoa)

Ngày 19/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công binh của đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân tổ chức di dời, hủy nổ an toàn một quả bom sót lại sau chiến tranh được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 17/5 trong lúc cải tạo vườn để xây dựng nhà ở, gia đình bà Nguyễn Thị Hiến, trú tại thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân phát hiện một quả bom nằm dưới lòng đất nên trình báo cơ quan chức năng.

2aoboqxvsvo0xrghxbn49kdul1ogbzxx3ja7nwii.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức đưa quả bom ra khỏi khu vườn.
2aoboqxvpkn4panlvtkfhin7lppfgekwa8mbkvdu.jpg
Lực lượng công binh tiến hành hủy nổ quả bom đảm bảo an toàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân đã cử lực lượng dân quân đến bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh triển khai phương án xử lý.

Qua kiểm tra, quả bom được xác định là loại MK 81-250LBS do Mỹ ném xuống trong chiến tranh, dài khoảng 1,1m, đường kính 19,5cm và còn nguyên đầu nổ.

Lực lượng chức năng sau đó đã di chuyển quả bom đến thao trường bắn tại xã Toàn Lưu để tiến hành hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và khu vực xung quanh.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #bom nổ #phát hiện bom tại vườn #bom còn nguyên đầu nổ #phá huỷ bom còn sót sau chiến tranh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe