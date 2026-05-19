Phát hiện bom 'khủng' còn nguyên đầu nổ khi cải tạo vườn

TPO - Trong lúc cải tạo khu vườn để xây nhà, một hộ dân ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện quả bom MK 81 còn nguyên đầu nổ sót lại sau chiến tranh. Lực lượng công binh sau đó đã tổ chức di dời và hủy nổ an toàn.

Video quả bom được lực lượng công binh tiến hành hủy nổ thành công. (Văn Khoa)

Ngày 19/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công binh của đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân tổ chức di dời, hủy nổ an toàn một quả bom sót lại sau chiến tranh được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 17/5 trong lúc cải tạo vườn để xây dựng nhà ở, gia đình bà Nguyễn Thị Hiến, trú tại thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân phát hiện một quả bom nằm dưới lòng đất nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tổ chức đưa quả bom ra khỏi khu vườn.

Lực lượng công binh tiến hành hủy nổ quả bom đảm bảo an toàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân đã cử lực lượng dân quân đến bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh triển khai phương án xử lý.

Qua kiểm tra, quả bom được xác định là loại MK 81-250LBS do Mỹ ném xuống trong chiến tranh, dài khoảng 1,1m, đường kính 19,5cm và còn nguyên đầu nổ.

Lực lượng chức năng sau đó đã di chuyển quả bom đến thao trường bắn tại xã Toàn Lưu để tiến hành hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và khu vực xung quanh.