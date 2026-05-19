Tình báo Nga cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công từ một quốc gia thành viên NATO

TPO - Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tin rằng, Latvia - một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - đã cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga.

Máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào vùng tây bắc nước Nga trong những tuần gần đây, đặc biệt là các cơ sở năng lượng ở vùng Leningrad. Một số máy bay không người lái cuối cùng đã rơi xuống Latvia, Estonia, Litva và Phần Lan.

Trong một tuyên bố ngày 19/5, SVR cho biết, kế hoạch của Ukraine sẽ bao gồm cả việc phóng UAV từ lãnh thổ các quốc gia Baltic nhằm vào Nga để “giảm đáng kể thời gian tiếp cận mục tiêu và tăng hiệu quả của các cuộc tấn công”.

Theo SVR, các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái người Ukraine đã được triển khai đến Latvia tại các căn cứ quân sự Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils và Jekabpils.

SVR cho biết, Ukraine đã thuyết phục Latvia đồng ý với chiến dịch này bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng Nga không thể xác định chính xác địa điểm phóng máy bay không người lái.

SVR tỏ ra ngạc nhiên về “sự ngây thơ của chính quyền Latvia”, chỉ ra rằng các phương pháp trinh sát hiện đại và việc nghiên cứu mảnh vỡ sẽ cho phép xác định chính xác vị trí phóng máy bay không người lái.

Cơ quan tình báo Nga cảnh báo, “tọa độ của các trung tâm ra quyết định trên lãnh thổ Latvia đã được biết rõ, và việc nước này là thành viên NATO sẽ không bảo vệ họ khỏi sự trừng phạt thích đáng”.

Hôm 17/5, Mátxcơva và vùng ngoại ô đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine trong hơn một năm qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã phóng khoảng 600 máy bay không người lái về phía Nga chỉ trong một ngày, trong đó có khoảng 130 chiếc nhắm vào thủ đô Mátxcơva.

SVR cho rằng, Ukraine đang lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hơn nữa nhằm vào Nga để chứng minh với các đồng minh châu Âu rằng nước này vẫn có khả năng chiến đấu và gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga.

Hồi tháng 4, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cảnh báo rằng nếu các nước Baltic và Phần Lan “cố tình cung cấp không phận của họ” cho máy bay không người lái của Ukraine, Mátxcơva có quyền tự vệ để đáp trả một “cuộc tấn công vũ trang” theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds đã bị sa thải sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công các cơ sở chứa dầu ở nước này.

Thủ tướng Latvia Evika Silina cho biết, dưới sự lãnh đạo của ông Spruds, Bộ Quốc phòng Latvia “đã không thực hiện được lời hứa về một bầu trời an toàn trên đất nước chúng ta”. Bà Silina sau đó cũng đã từ chức.