Xã hội

13 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng

Ngô Tùng

TPO - Nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng ở tuổi 76, đảng viên Nguyễn Đức Chí (Đảng bộ Đoàn Luật sư TPHCM) nói luôn giữ trọn lòng thủy chung son sắt với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đồng thời luôn gìn giữ phẩm chất chính trị, đạo đức của người đảng viên.

Chiều 19/5, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2026.

Dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM có 13 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Một đảng viên được truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Nga - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM - khẳng định buổi lễ mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào dịp chào mừng 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng ông Nguyễn Văn Hoàng, đảng viên thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Nga cho biết, các đảng viên vinh dự được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng hôm nay chính là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, về tinh thần tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết; luôn giữ vững lời thề sắt son với Đảng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, bà Nga mong các đảng viên luôn giữ tấm lòng sắt son theo Đảng, trong trái tim luôn khắc ghi lời thề kiên trung với Đảng; là điểm tựa tinh thần vững chắc của Chi bộ, Đảng bộ; là tấm gương sáng về sự phấn đấu, cống hiến để phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân cho các thế hệ trẻ noi theo.

Lãnh đạo TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng.

Nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, đảng viên Nguyễn Đức Chí (Đảng bộ Đoàn Luật sư TPHCM, thuộc Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM) nhớ lại thời điểm được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi ông mới 21 tuổi. Năm nay, ở tuổi 76, ông nói luôn giữ trọn lòng thủy chung son sắt với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đồng thời luôn gìn giữ phẩm chất chính trị, đạo đức của người đảng viên.

#kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh #Bác Hồ #Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM #lễ trao huy hiệu Đảng #thế hệ trẻ #sắt son niềm tin với Đảng

