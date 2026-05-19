Người đàn ông tử vong dưới đường dây điện khi đi bẫy chim

TPO - Đi bẫy chim trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), một người đàn ông được phát hiện tử vong dưới đường dây điện. Bước đầu nhận định nạn nhân bị điện phóng trong lúc gặp sự cố với sào kim loại.

Chiều 19/5, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong nghi do bị điện phóng khi đi bẫy chim.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người dân đi hái măng trên đèo Bảo Lộc thì phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới đường dây điện nên trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể người đàn ông được người dân phát hiện dưới tán cây rừng.

Nhận tin báo, Công an xã Đạ Huoai 2 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra và xác minh nguyên nhân.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh N.H.T. (41 tuổi, trú xã Phú Lâm, TP Đồng Nai).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một lồng bẫy chim, xe máy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc bẫy chim. Đáng chú ý, một cây sào kim loại dài dùng để treo, gỡ lồng chim bị vướng vào đường dây điện trung thế.

Cơ quan chức năng nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do bị điện phóng trong lúc sử dụng sào kim loại để bẫy chim.​

Theo người nhà, anh T. rời nhà từ sáng 18/5 để đi bẫy chim, đến khi gia đình nhận được tin báo vụ việc.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.