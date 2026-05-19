Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người đàn ông tử vong dưới đường dây điện khi đi bẫy chim

Thái Lâm

TPO - Đi bẫy chim trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), một người đàn ông được phát hiện tử vong dưới đường dây điện. Bước đầu nhận định nạn nhân bị điện phóng trong lúc gặp sự cố với sào kim loại.

Chiều 19/5, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong nghi do bị điện phóng khi đi bẫy chim.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người dân đi hái măng trên đèo Bảo Lộc thì phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới đường dây điện nên trình báo cơ quan chức năng.

img-4062.jpg
Thi thể người đàn ông được người dân phát hiện dưới tán cây rừng.

Nhận tin báo, Công an xã Đạ Huoai 2 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra và xác minh nguyên nhân.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh N.H.T. (41 tuổi, trú xã Phú Lâm, TP Đồng Nai).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một lồng bẫy chim, xe máy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc bẫy chim. Đáng chú ý, một cây sào kim loại dài dùng để treo, gỡ lồng chim bị vướng vào đường dây điện trung thế.

img-4061.jpg
Tại hiện trường, cây sào kim loại còn vướng vào đường dây điện trung thế.

Cơ quan chức năng nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do bị điện phóng trong lúc sử dụng sào kim loại để bẫy chim.​

Theo người nhà, anh T. rời nhà từ sáng 18/5 để đi bẫy chim, đến khi gia đình nhận được tin báo vụ việc.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Thái Lâm
#điện phóng tử vong #bẫy chim #xã Đạ Huoai #đèo Bảo Lộc #Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe